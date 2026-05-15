دلالات الحج الروحانية ورسائل التقوى في خطبة المسجد النبوي

استعرض الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المعاني الإيمانية العميقة لمناسك الحج، مؤكداً أن جوهر الرحلة يكمن في التقوى وإخلاص العمل وتزكية النفس بعيداً عن المظاهر المادية.

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي في خطبة بليغة ومؤثرة أن رحلة الحج في جوهرها لا يمكن قياسها بمدى المسافات المقطوعة أو بعدد الخطوات التي يخطوها الحاج، ولا تقتصر قيمتها على مجرد أداء المناسك الظاهرة، بل إن المقياس الحقيقي والفيصل في قبول هذه الرحلة هو ما يستقر في أعماق القلوب من تقوى صادقة وعمل خالص لله عز وجل، مع ضرورة الإخلاص التام في الدعاء وحسن الوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى، وذلك لكي يظفر الحاج بنيل القبول ومغفرة الذنوب وتطهير النفس من الشوائب.

وقد بدأ فضيلته خطبته بتوجيه نصيحة غالية لعباده بضرورة تقوى الله تعالى في السر والعلن، معتبراً أن التقوى هي الزاد الحقيقي والسبيل الوحيد للنجاة وسر القبول عند الله، مستشهداً بالآيات القرآنية التي تحث المؤمنين على تقوى الله حق تقاته، وأشار إلى أن هذه الجموع الغفيرة التي وفدت من مختلف بقاع الأرض ومن أقاصي المعمورة لم تأتِ إلا بدافع أشواق إيمانية صادقة وآمال عريضة في نيل عفو الله ورحمته التي تضمد القلوب المكلومة وتغسل الخطايا، حيث جاء هؤلاء الحجاج وهم يحملون في صدورهم أعباءً من الهموم والذنوب، متوجهين بقلوب موقنة بكرم الله الذي لا يرد سائلاً ولا يخيب رجاء من قصده، تاركين وراءهم ضجيج الحياة المادية وزخارفها الزائلة ليقفوا في ساحات الطهر والرجاء.

وفي تفصيل دقيق لمعاني المناسك، أوضح الشيخ الثبيتي أن رحلة الحاج تبدأ فعلياً من لحظة الإحرام، حيث يخلع الحاج ثيابه المعتادة ليرتدي لباس الإحرام، وفي هذا الفعل رمزية عميقة تعني خلع أثقال الدنيا وهمومها وتعلقات النفس بالمظاهر، ليتجرد الإنسان ظاهراً وباطناً من الكبر والرياء والمباهاة، ويترك في هذه البقاع الطاهرة كل تعلق بغير الله سبحانه، مما يؤدي إلى ذوبان كافة الفوارق الاجتماعية والمادية بين الحجيج، حيث يتساوى الغني والفقير، والملك والمملوك في لباس واحد، ليتجسد معنى الأمة الواحدة في أبهى صورها وأسمى معانيها.

وأضاف أن التفاضل بين البشر عند الخالق لا يكون بالصور أو الأموال أو المناصب المرموقة، وإنما يكون بمقدار ما وقر في القلب من إيمان راسخ صدقته النيات وترجمته الأعمال الصالحة، مؤكداً أن كلمة لبيك اللهم لبيك ليست مجرد نداء لساني، بل هي اختصار لمعنى الحياة كلها، فهي إعلان بالاستجابة لأمر الله والإقبال عليه بقلب خاشع، وهو ما يجب أن يتحول لاحقاً إلى سلوك عملي في حياة المسلم يتمثل في الأمانة في العمل والصدق في المعاملات والاستقامة على الطريق القويم. ثم انتقل للحديث عن الطواف حول البيت العتيق، مبيناً أن هذا الدوران يجب أن يكون انعكاساً لدوران القلب حول رضا الله وحده، بعيداً عن الشهوات أو الأهواء أو طلب رضا الناس، ليكون الطواف بمثابة إعادة تحديد للوجهة والغاية في الحياة.

كما تطرق فضيلته إلى السعي بين الصفا والمروة، مستحضراً قصة السيدة هاجر عليها السلام وصبرها وثقتها المطلقة بالله في وادٍ غير ذي زرع، ليعلم الحاج أن بذل الأسباب واجب ولكن دون أن تتحول هذه الأسباب إلى معبودات، بل يجب أن يبقى القلب معلقاً برب السماء. وتابع بوصف يوم عرفة بأنه الذروة الإيمانية التي تتشوف لها القلوب، حيث يقف الإنسان وقفة صدق مع نفسه، يدرك فيها ضعفه وتقصيره وينكسر بين يدي ربه بدموع الخشية والرجاء، مؤمناً بأن رحمة الله أوسع من كل ذنب.

وعن رمي الجمرات، بين أنها رمز لرمي الذنوب والعادات المحرمة وقطع الطريق أمام وساوس الشيطان، معلناً العزم على الاستقامة. وفي ختام خطبته، لفت الشيخ الثبيتي إلى أن الحج مدرسة ربانية تهذب الأخلاق وتزكي النفوس، خاصة في حالات الزحام التي تتطلب صبراً وحلماً وكظماً للغيظ، وهو خلق يجب أن يصاحب الحاج في بيته وعمله بعد عودته.

واختتم بالتذكير بفضل العشر من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة تضاعف فيها الأجور وتتنزل فيها الرحمات، وحث الجميع على اغتنامها بالصلاة والصيام والذكر والصدقة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر الله فيه ذنوب السنة الماضية والسنة القادلة لمن صامه، مما يجعل هذه الأيام فرصة ذهبية لكل مسلم لزيادة رصيده من الحسنات والتقرب إلى الله





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج المسجد النبوي التقوى مناسك الحج عبدالباري الثبيتي

United States Latest News, United States Headlines