دلالات العناية في & #34;طريق مكة& #34; لدعم رحلة ضيوف الرحمن قبل الحج بـ & #34;سبل& #34; و & #34;نسك& #34; توسط معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام

يقدم معالي رئيس الشؤون الدينية بمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من الوصايا التوجيهية الدينية، لعموم المسلمين، وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، حول أهمية العشر من ذي الحجة، فضل عشر ذي الحجة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وذلك بغرض تحقيق مقاصد الحج بيسر وأمانٍ وطمأنينة، مع التأكيد على حفظ حرم بيت الله الحرام من الإضرار والفسوق والجدال، والإلتزام بتوجيهات وعلمات إدارية الحجاج من الجهات المختصة، جملةً وتمامًا.

حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في & #34;طريق مكة& #34; أبلغ من أن يُرى& #34;سبل& #34; تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات & #34;نسك& #34; قبل وصولهم للمملكة بمتابعة من أمير تبوك..

مدينة الحجاج ب"حالة عمار" تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة

وأكد معاليه أن الله -سبحانه وتعالى- خصّ عشر ذي الحجة بفضلٍ عظيم ومكانةٍ رفيعة، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، مبينًا أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنها عشر ذي الحجة، كما استشهد بحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم: & #34;مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ& #34;, حاثًا المسلمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالحرص على أداء الفرائض، واجتناب المعاصي، والإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات. وذكر أن اجتماع شرف الزمان مع شرف المكان في بيت الله الحرام يستوجب تعظيم شعائر الله والمحافظة على حرمة المسجد الحرام وأمنه ونظامه، مستشهدًا بقوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).

ونيوّه معاليه بما سخّرته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من إمكانات وخدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، عبر مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية، مشيدًا بجهود رجال الأمن والعاملين في موسم الحج، داعيًا الحجاج إلى التعاون معهم والالتزام بخطط إدارة الحشود والتعليمات التنظيمية، وعدم الصلاة في الممرات والطرقات، والحرص على رفع مستوى الوعي والتعاون مع الجهات المعنية؛ لتحقيق أمن الحج ويسره وسلامته





