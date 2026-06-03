دكتور آدم حماوي: الفائز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية نيوجيرسي

حقق الجراح المصري الأمريكي الدكتور آدم حماوي (56 عاماً) مفاجأة كبرى بفوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية نيوجيرسي. رفع الطبيب شعارات مؤيدة للفلسطينيين وداعياً لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بما فيها منظومة 'القبة الحديدية'. حماوي، المسلم المولود في مصر والمقيم في برينستون، تغلب على منافسه براد كوهين، رئيس بلدية إيست برونزويك اليهودي الموالي لإسرائيل، في دائرة ديمقراطية آمنة، ليصبح المرشح الأوفر حظاً لتمثيل المقعد في انتخابات نوفمبر المقبل. إذا فاز، سيكون أحد أبرز الأصوات المنتقدة لإسرائيل في الكونغرس، ومنضمّاً للجناح التقدمي 'المجموعة' الذي يضم إلهان عمر وراشيدة طليب.

حقق الجراح المصري الأمريكي ال دكتور آدم حماوي (56 عاماً) مفاجأة كبرى بفوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية نيوجيرسي . رفع الطبيب شعارات مؤيدة لل فلسطين يين وداعياً لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية ل إسرائيل ، بما فيها منظومة 'القبة الحديدية'.

حماوي، المسلم المولود في مصر والمقيم في برينستون، تغلب على منافسه براد كوهين، رئيس بلدية إيست برونزويك اليهودي الموالي لإسرائيل، في دائرة ديمقراطية آمنة، ليصبح المرشح الأوفر حظاً لتمثيل المقعد في انتخابات نوفمبر المقبل. إذا فاز، سيكون أحد أبرز الأصوات المنتقدة لإسرائيل في الكونغرس، ومنضمّاً للجناح التقدمي 'المجموعة' الذي يضم إلهان عمر وراشيدة طليب.

بعد مسيرة مهنية مميزة كطبيب قتالي في العراق أنقذ خلالها حياة السيناتورة تامي داكويرث، وتحول لاحقاً إلى جراح تجميل في برينستون، كانت غزة المحطة التي غيرت مسار حماوي السياسي. في مايو 2024، علق لمدة ثلاثة أسابيع داخل القطاع خلال بعثة طبية، وعاد ليقول: 'رأيت كيف حولت إسرائيل غزة إلى مكان أسوأ من الجحيم'.

حصل حماوي على دعم بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ومنظمات مثل 'الصوت اليهودي من أجل السلام', فيما استثمرت منظمة 'American Priorities' المؤيدة للفلسطينيين أكثر من 1.5 مليون دولار في حملته، محولة إياه من مرشح مجهول إلى متصدر خلال أشهر. يدعو حماوي إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفرض حظر أسلحة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، واصفاً الحرب في غزة بـ'الإبادة الجماعية'. لكن جدلاً أحاط بصلته التاريخية بالشيخ عمر عبد الرحمن ('الشيخ الأعمى'), الذي شهد لصالح دفاعه في محاكمته عام 1995.

يرفض حماوي الانتقادات، متهماً منتقديه بـ'الإسلاموفوبيا', مؤكداً أن سياسته مبنية على إنقاذ الأرواح. يطرح حماوي أجندة تقدمية تشمل: تأميناً صحياً شاملاً، إلغاء ديون الطلاب والطبية، وإرساء الحق في الإجهاض. ومع منافس جمهوري ضعيف، يتوقع فوزه في نوفمبر، ليدخل واشنطن صوتاً جديداً يدفع الموقف الديمقراطي بشأن إسرائيل وغزة أكثر نحو اليسار، في وقت تتصاعد فيه الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي حول القضية الفلسطينية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دكتور آدم حماوي انتخابات تمهيدية نيوجيرسي فلسطين إسرائيل كونغرس المجموعة بيرني ساندرز ألكساندريا أوكاسيو كورتيز الشيخ عمر عبد الرحمن

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السودان بعد التغيير السياسي ينشد انطلاقة تبدأ بإعفائه من ديونهالسودان بعد التغيير السياسي ينشد انطلاقة تبدأ بإعفائه من ديونه بلغ الدين الخارجي للسودان 56 مليار دولار، وفق أحدث إحصائية رسمية

Read more »

تركيا تعلن 'تحييد' 56 عنصرا من 'قسد' بالشمال السوري (شاهد)أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، تحييدها 56 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' بالشمال السوري..

Read more »

السعودية تسجل 56 حالة كورونا جديدة وتعافي 49 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالسعودية تسجل 56 حالة كورونا جديدة وتعافي 49 كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (56) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي

Read more »

القبض على مقيم بحوزته 56 كجم حشيش مخدر في بيشة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالقبض على مقيم بحوزته 56 كجم حشيش مخدر في بيشة قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة على مقيم من الجنسية السورية بحوزته 56 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة

Read more »

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 56 لشهر يوليو | صحيفة المواطن الإلكترونيةحساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 56 لشهر يوليو أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022).

Read more »

24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من حساب المواطن | صحيفة المواطن الإلكترونية24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من حساب المواطن أكد حساب المواطن أنه تبقت 24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من حساب المواطن.

Read more »