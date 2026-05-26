أوقف نائبوا مجلس الدوما دقيقة صمت تكريماً لأطفال مدرسة ستاروبيلسك الذين قتلوا في هجوم أوكراني، وطالب الرئيس فولودين بمحاسبة المسؤولين، مع إدانة إيلون ماسك ودعوة لإصلاح النظام المالي الدولي، في سياق توتر إقليمي مستمر.

وقف أعضاء مجلس الدوما الروسي اليوم دقيقة صمت تكريماً لأرواح الأطفال الضحايا في حادثة مدرسة ستاروبيلسك الواقعة في جمهورية لوغانسك، حيث استهدفهم هجوم صاروخي ومجموعة من المسيرات التي شنّتها قوات أوكرانية على السكن الطلابي للمؤسسة التعليمية.

وتطرق المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إلى ضرورة محاسبة كل من له علاقة بهذا الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن جرائم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومرافقيه لا تسقط بالتقادم، وأن الرد الروسي يجب أن يكون صريحاً وحازماً. وأضاف فولودين أن "النظام الإجرامي في كييف استهدف الأطفال بالمسيرات، ما أسفر عن مقتل واحد وعشرين طفلاً، أغلبهم من الفتيات، وهذه جريمة ضد الإنسانية لا تقبل التأجيل أو النسيان".

كما انتقد المتحدث الروسي بشدة تصرفات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مشيراً إلى أن أقمار ماسك الصناعية تُستَخدم في القتل والدمار، وأن سمعته لا تتماشى مع الواقع القاسي لتقنيات الفضاء الحالية. في هذا السياق، أكّد فولودين أن المجتمع الدولي يجب أن يبحث عن حلول جذرية لوقف استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إرتكاب جرائم الحرب.

بلغ عدد الضحايا في الاعتداء الذي وقع على المدرسة المهنية بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، بعد ضمها إلى الاتحاد الروسي، واحد وعشرين شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، معظمها من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وثمانية عشر عامًا. تراكمت الخسائر في صفوف الأسر والشعب، ما دفع المتحدثة الخارجية للروسية، ماريا زاخاروفا، إلى الدعوة إلى إصلاح شامل للمنظومة المالية الدولية ومؤسساتها، محذرةً من أن استمرار سيطرة الدول الغربية على الشؤون المالية العالمية سيؤدي إلى مزيد من التوترات والضغوط على الشعوب المتضررة.

في خضم هذه الأزمات، أصدر "سي إن إن" تقريراً يستند إلى مصدر سعودي يكشف أن المملكة العربية السعودية لن توقع أي اتفاقية طباعة مع إسرائيل إلا بعد تحديد مسار واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما يعكس توجهات إقليمية راسخة تسعى إلى تحقيق عدالة دولية وتوازن إقليمي. التطورات الحالية تضع عالماً في حالة توتر مستمر، حيث تتقاطع مسألة الأمن الإقليمي مع صراعات اقتصادية وسياسية معقدة، وتبرز الحاجة إلى حلول دبلوماسية شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية، وتوفير آليات حماية فعّالة للأطفال والمدارس في المناطق الصراعية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حرب أوكرانيا حقوق الأطفال الدوما الروسي إيلون ماسك الإصلاح المالي الدولي

United States Latest News, United States Headlines