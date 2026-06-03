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دعوة المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى موقف خليجي "صلب وموحد ومتماسك" ضد "عدوان إيران المتكرر"

سياسة News

دعوة المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى موقف خليجي "صلب وموحد ومتماسك" ضد "عدوان إيران المتكرر"
إيرانخليجحرب
📆6/3/2026 8:51 AM
📰aa_arabic
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دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إلى إيجاد موقف خليجي "صلب وموحد ومتماسك" ضد "عدوان إيران المتكرر" على دول خليجية. جاءت الدعوة عقب هجمات إيرانية جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الكويت والبحرين، ضمن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إلى إيجاد موقف خليج ي "صلب وموحد ومتماسك" ضد "عدوان إيران المتكرر" على دول خليج ية. جاءت الدعوة عقب هجمات إيران ية جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الكويت والبحرين، ضمن تداعيات ال حرب بين الولايات المتحدة و إيران .

وقال قرقاش: "في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك". وأضاف: "فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد". والكويت والبحرين أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم أيضا السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء، الهجمات ضد ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز. وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه. ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق

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إيران خليج حرب موقف دول الخليج العربية

 

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