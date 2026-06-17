دعوات لتعزيز المساءلة في السودان خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تستمر الأزمة الإنسانية في السودان، وتفاقم الانتهاكات الناجمة عن النزاع الدائر في البلاد، وترى المنظمات الحقوقية الأفريقية ضرورة تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا والناجين، وتدعو إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان لمدة لا تقل عن عامين، وتحسين التعاون بين البعثات الدولية والإفريقية لضمان حماية المدنيين وتعزيز فعالية التحقيقات.

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم الانتهاكات الناجمة عن النزاع الدائر في السودان، انطلقت في مدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر خلال الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2026.

وضعت منظمات حقوقية أفريقية تتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مذكرة رسمية تم اعتمادها كوثيقة رسمية للأمم المتحدة تحت الرقم (A/HRC/62/NGO/141)، دعت فيها إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان لمدة لا تقل عن عامين، مؤكدة أهمية استمرار التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع، وتعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان والبعثة المشتركة التابعة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ورأت المذكرة أن العمل المشترك بين البعثتين من شأنه تعزيز فعالية التحقيقات وزيادة الضغوط من أجل تعاون السلطات السودانية مع آليات الرصد الدولية والإفريقية، بما في ذلك السماح للبعثتين بدخول البلاد وتقييم آثار النزاع على المدنيين.

كما حذرت من أن استمرار رفض التعاون من قبل السلطات في بورتسودان قد يقود إلى مواجهة دبلوماسية وسياسية مع المجتمعين الدولي والإفريقي. وأعربت المنظمات الإفريقية المقدمة للمذكرة، وهي المركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الدراسات القانونية الإفريقية، ومركز السودان للمعرفة بجنيف (SKC)، عن قلقها إزاء عدم تمكن بعثة تقصي الحقائق من زيارة السودان، وذكرت الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش لأسلحة كيميائية خلال الحرب، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأنها، إضافة إلى ما وصفته بحملات الإخلاء القسري في السودان.

وأفادت البعثة الدولية بارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للجيش انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها هذه القوات، لا تظهر أي مؤشرات على التراجع أو التوقف، مشيرة إلى أن بعض هذه الأفعال قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضو بعثة تقصي الحقائق: "لقد أصبح التنقل في حد ذاته فعلاً مجرّماً.

ويتعرض المدنيون بصورة متزايدة لضغوط تدفعهم إلى إظهار الولاء، وفي بعض الحالات الانحياز الفعلي إلى أحد أطراف النزاع، كشرط لضمان سلامتهم وحريتهم واستمرار سبل عيشهم". وطالبت البعثة أطراف النزاع بضمان تمكين المدنيين من التنقل بأمان ومن دون خوف من الاعتقال أو الأعمال الانتقامية أو الإكراه. وقالت المجموعة إن الوضع في السودان لا يزال كارثيا، مشيرة إلى تقارير موثوقة تفيد بارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدة أهمية المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا والناجين





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