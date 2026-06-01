دعم إعلامي وازن لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتفاف الإعلامي والجماهيري حول منتخب مصر الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مشيرين إلى أن ذلك يمثل واجباً وطنياً يسهم في رفع الروح المعنوية وتحقيق نتائج إيجابية، وطالبا جميع وسائل الإعلام وصناع المحتوى بضرورة الالتزام بالأكواد الإعلامية وتجنب أي انحياز أو محاولة توجيه الرأي العام بما يهدد المصلحة الوطنية.

يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتقدير بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والذي عبر عن دعمه الإعلامي ل منتخب مصر الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026 .

يرى الاتحاد أن هذا الدعم يعتبر واجباً وطنياً، ويساهم في تعزيز الروح المعنوية للفريق وتهيئة بيئة إيجابية لتحقيق النجاح على المستوى العالمي. وقد أشاد الاتحاد بالدور الفعال للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم الرياضة المصرية بشكل عام، وخصوصاً كرة القدم، من خلال التزامه المستمر بتوفير بيئة محفزة تساعد في رفع اسم مصر عالياً بين دول العالم. șiؤكد الاتحاد المصري على أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني في المرحلة الحالية، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم، دعماً للفريق في مهمته المهمة والتي تمثل مصر على أرفع منافس عالمي.

كما يتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية على دعمها المستمر ومساندتها التي لا تنقطع للمنتخب الوطني، مؤكداً أن هذا الدعم الجماهيري يعد عاملاً أساسياً في تحفيز اللاعبين exhibit أفضل أداء. بموازاة ذلك، أصدرت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإMedia، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً إلى جميع رجال الصحافة والإعلام وصناع المحتوى.

يدعو البيان إلى ضرورة دعم منتخب مصر الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026، والذي يستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع التأكيد على وجوب تناول أخبار البطولة ومجرياتها وفق الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة من المجلس بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018. وتشدد اللجنة على ضرورى أن يعكس الإعلام المصري روح المسؤولية الوطنية، وأن يتجنب أي انحياز للأندية أو اللاعبين بشكل فردي، أو محاولة توجيه الرأي العام لخدمة مصالح أو توجهات خاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وتؤكد اللجنة أن المنتخب الوطني يخوض مهمة قومية تمثل الوطن بأكمله، مما يتطلب من الجميع الالتفاف حوله وتقديم الدعم الإعلامي الوافي والمساند خلال فترة البطولة، بهدف رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد on تحقيق أفضل النتائج. كما أعربت اللجنة عن ثقتها في وعي وإدراك جميع الإعلاميين والمحتوى صناعهم، وتوقعت منهم الالتزام بمناخ إعلامي إيجابي يعزز من فرص المنتخب ويدعمه بشكل غير مشروط.

تأتي هذه التصريحات والتوصيات في وقت حاسم، حيث يستعد المنتخب المصري لخوض غمار كأس العالم 2026، بعد غياب عن المنافسة لعدة دورات. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى توحيد الصفوف الإعلامية والجماهيرية خلف الفريق الوطني، من خلال تأكيد أهمية الدور المنوط بالإعلام في نقل الصورة الحقيقية للبطولة وتمثيل مصر بطريقة لائقة وتتناسب مع تاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

ويشدد الطرفان على ضرورة تجنب أي سلوكيات إعلامية قد تؤثير سلباً على معنويات اللاعبين أو تشتت الانتباه عن الهدف الرئيسي، وهو تشريف اسم مصر والحفاظ على سمعتها الرياضية في المحافل الدولية. وبهذا الصدد، أكدت اللجنة أن الجمهور المصري历史上 لعب دوراً محورياً في دعم المنتخبات الوطنية، وطالبت الإعلام بتسليط الضوء على هذه النقطة بدلاً من التركيز على النزاعات أو الخلافات الفردية. 斯





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب مصر كأس العالم 2026 الاتحاد المصري لكرة القدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعم إعلامي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

80 يوماً للتوقفات و306 مباريات… الكشف عن روزنامة الدوري السعودي الموسم المقبلكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الروزنامة السنوية لموسم 2026 - 2027.

Read more »

'العدل' تستعرض تطور المنظومة القضائية السعودية في كوالالمبورتُشارك وزارة العدل في جناح المملكة العربية السعودية بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026،

Read more »

رابطة الدوري السعودي تكشف روزنامة موسم روشن 2026-2027 وسط ازدحام محلي وقاري ودوليرابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف روزنامة دوري روشن 2026-2027، بانطلاقة في 13 أغسطس 2026 وختام في 29 مايو 2027، مع 34 جولة خلال 103 أيام و80 يوماً للتوقفات ال

Read more »

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديدأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027.

Read more »

رابطة المحترفين: انطلاق الموسم الجديد.. 13 أغسطسأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تضمنت...

Read more »

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 32% وتصل لـ34.9 مليار دولارأعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026 (يوليو 2025 - مارس 2026)، حيث بلغت 34.9 مليار دولار.

Read more »