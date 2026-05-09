درب زبيدة: قيمة تاريخية كبيرة في تاريخ الإسلام، وممر للحجاج والمسافرين عبر العصور الإسلامية

درب زبيدة، المار بمنطقة الحدود الشمالية، يمثل قيمة تاريخية كبيرة، بوصفه طريقًا للقوافل والحجاج والتجارة في عصور الإسلام الأولى، وأحد أشهر الطرق التي ربطت مكة المكرمة بمدينة الكوفة جنوبي العراق، وبعض أجزاء بلاد الشام. ويعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، غير أن أهميته زادت مع بزوغ فجر الإسلام، وازدهر منذ عهد الخلافة الراشدة والفترة الأموية، وبلغ ذروة ازدهاره في عصر الخلافة العباسية الأولى. ويضمّن الدرب 27 محطة رئيسة ومثلها من المحطات الثانوية، كانت بمنزلة منازل واستراحات للحجاج والمسافرين، وتضم مرافق متكاملة وبركًا مائية وسدودًا وقنوات ومساجد وأسواقًا. ولا تزال العديد من البرك والآبار والمنشآت شاهدة على عبقرية التخطيط الإسلامي وعراقة هذا الطريق التاريخي، فيما بقي أثره الحضاري راسخًا في الذاكرة الإسلامية.

تاريخي كبير يمثل درب زبيدة ، المار بمنطقة الحدود الشمالية، بوصفه طريقًا للقوافل والحجاج والتجارة في عصور الإسلام الأولى ، وأحد أشهر الطرق التي ربطت مكة المكرمة ب مدينة الكوفة جنوبي العراق، وبعض أجزاء بلاد الشام .

ويعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، غير أن أهميته زادت مع بزوغ فجر الإسلام، وازدهر منذ عهد الخلافة الراشدة والفترة الأموية، وبلغ ذروة ازدهاره في عصر الخلافة العباسية الأولى. ويضمّن الدرب 27 محطة رئيسة ومثلها من المحطات الثانوية، كانت بمنزلة منازل واستراحات للحجاج والمسافرين، وتضم مرافق متكاملة وبركًا مائية وسدودًا وقنوات ومساجد وأسواقًا. ولا تزال العديد من البرك والآبار والمنشآت شاهدة على عبقرية التخطيط الإسلامي وعراقة هذا الطريق التاريخي، فيما بقي أثره الحضاري راسخًا في الذاكرة الإسلامية.

ويُعد درب زبيدة اليوم شاهدًا تاريخيًا يربط عظمة الماضي بفرص التطوير المستقبلية، من خلال العناية بأطلاله وتأهيله لتكون وجهات معرفية وسياحية تليق بتاريخ المملكة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

درب زبيدة تاريخ الإسلام طريق للحجاج والمسافرين عصور الإسلام الأولى مكة المكرمة مدينة الكوفة بلاد الشام عناية زبيدة بنت جعفر ترميم مرافقه مسار للحجاج والمسافرين عبر العصور الإسلامية أهميته زادت مع بزوغ فجر الإسلام ازدهر منذ عهد الخلافة الراشدة والفترة الأموية بلغ ذروة ازدهاره في عصر الخلافة العباسية الأول أنشئت على امتداده المحطات والاستراحات حُفرت البرك شُقّت القنوات أُقيمت السدود والحصون والقلاع والاستحكامات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام | صحيفة المواطن الإلكترونيةدعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام وأظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام.

Read more »

تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة | صحيفة المواطن الإلكترونيةتسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، مشددة على أن

Read more »

الطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات | صحيفة المواطن الإلكترونيةالطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران 'إغلاق 27 كاميرا' لمراقبة

Read more »

ضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (14) مترًا

Read more »

أقوى 10 سيدات أعمال عربيات في 2023.. يقدن أكبر الشركات بالمنطقة (إنفوغراف) - عربي21قالت مجلة 'فوربس' إن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، تضم 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا

Read more »

هاشتاق 'ليله_٢٧' يتصدر الترند.. ومغردون: 'اللهم إنا نسألك الجنة' -تصدر هاشتاق 'ليله_٢٧'، التريند، في المملكة، صباح اليوم، بعد انقضاء ليلة ٢٧ رمضان، أمس، حيث يجتهد الصائمون لإدراك ليلة القدر

Read more »