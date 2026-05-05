دراسة تكشف أثرًا إيجابيًا لبرامج الإسعافات الأولية على طلاب الرياض

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مدينة الملك سعود الطبية تحسنًا ملحوظًا في معرفة ومهارات وثقة طلاب المرحلة الابتدائية في الرياض بعد تلقيهم تدريبًا على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

في إنجاز علمي وبحثي هام، أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن نشر دراسة بحثية قيّمة في مجلة Bahrain Medical Bulletin المرموقة، والتي تُعد من أبرز المجلات الطبية المحكمة على المستوى الدولي.

تأتي هذه الدراسة كجزء من جهود المدينة المستمرة في تطوير المعرفة الصحية وتعزيز البحث العلمي، وتؤكد على التزامها بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع. تركز الدراسة على تقييم أثر برنامج تدريبي متخصص في الإسعافات الأولية الأساسية ومهارات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) على طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس مختارة في مدينة الرياض. وقد أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مستوى المعرفة والمهارات والثقة لدى الطلاب المشاركين، مما يؤكد على أهمية دمج هذه البرامج في المناهج الدراسية.

تم تنفيذ الدراسة بواسطة مركز صحة القلب في مدينة الملك سعود الطبية، وذلك خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025، وشملت مجموعة من المدارس التي تم اختيارها عشوائيًا في الرياض. اعتمدت الدراسة على منهجية علمية دقيقة، وهي التصميم الرصدي (قبل–بعد)، لقياس مستوى التحسن في المعرفة والمهارات لدى الطلاب قبل وبعد تلقي التدريب.

وقد أظهرت النتائج زيادة كبيرة في الوعي بالإسعافات الأولية، وتحسنًا في القدرة على تطبيق مهارات الإنعاش القلبي الرئوي بشكل صحيح، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب في التعامل مع الحالات الطارئة. هذه النتائج تؤكد على أهمية الاستثمار في التثقيف الصحي المبكر، وتوفير الفرص للطلاب لتعلم مهارات الإسعافات الأولية، والتي يمكن أن تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ. إن دمج هذه البرامج في المناهج الدراسية ليس مجرد إضافة قيمة للمناهج، بل هو استثمار في مستقبل صحة المجتمع وسلامته.

تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر استعدادًا للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية في المجتمع. إن تدريب الطلاب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية يمنحهم القدرة على تقديم المساعدة الفورية للمصابين في حالات الطوارئ، قبل وصول المسعفين، مما يزيد من فرص نجاتهم ويقلل من المضاعفات. كما أن هذه البرامج تعزز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، وتشجعهم على المشاركة في جهود الإغاثة والمساعدة في المجتمع.

وقد صرح الدكتور مبارك الدوسري، مدير مشروع البحث، بأن نشر الدراسة في مجلة علمية محكمة يعكس جودة المنهجية العلمية ودقة النتائج، ويؤكد على التزام مدينة الملك سعود الطبية بأعلى معايير البحث العلمي. وأضاف أن الاستثمار في التثقيف الصحي المبكر له أثر مباشر في تعزيز الاستجابة المجتمعية للحالات الطارئة، وتحسين جودة الحياة وسلامة المجتمع. إن هذا الإنجاز هو امتداد لجهود المدينة في دعم البحث العلمي وتبني أفضل الممارسات الصحية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

تأتي هذه الدراسة في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وسلامة المجتمع، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. إن الاستثمار في التثقيف الصحي المبكر وتدريب الطلاب على مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي يتماشى مع هذه الرؤية، ويساهم في تحقيق أهدافها. كما أن هذه الدراسة تعكس التزام مدينة الملك سعود الطبية بدورها الريادي في تطوير المعرفة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الصحية والتعليمية في تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة في المجتمع. إن نشر هذه الدراسة في مجلة Bahrain Medical Bulletin يمثل اعترافًا دوليًا بتميز مدينة الملك سعود الطبية في المجال البحثي، ودورها في تطوير المعرفة الصحية. وتسعى المدينة إلى مواصلة جهودها في البحث العلمي وتبني أفضل الممارسات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وسلامة المجتمع.

وتدعو المدينة إلى دعم هذه البرامج التدريبية وتوسيع نطاقها ليشمل جميع مدارس المملكة، بهدف بناء جيل واعٍ ومستعد للتعامل مع الحالات الطارئة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة وسلامة. إن الاستثمار في صحة الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وتدريبهم على مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي هو خطوة ضرورية نحو تحقيق هذا الهدف





