دراسة أمريكية: تناول الأفوكادو يومياً يحسن التحكم بسكر الدم

ملخص الدراسة: كشفت دراسة حديثة أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يومياً يخفض الحمل الجلايسيمي للطعام مما يساعد في تحسين السيطرة على السكري.

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يومياً قد يسهم بشكل كبير في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك من خلال خفض ما يُعرف بـ ' الحمل الجلايسيمي ' للنظام الغذائي؛ مما يسهل إدارة مرض السكري .

وقد نُشرت هذه الدراسة في مجلة 'التطورات الحالية في التغذية'، وأوضحت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الحمل الجلايسيمي ترتبط بتحسن الاستجابة للسكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وفق ما نقله موقع 'ميدل نيوز توداي'. شملت الدراسة أكثر من ألف مشارك يعانون من زيادة في محيط الخصر، وهو أحد عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض الأيضية مثل السكري وأمراض القلب.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى استمرت على نظامها الغذائي المعتاد دون تغيير، بينما أضافت المجموعة الثانية حبة أفوكادو كبيرة إلى وجباتها اليومية لمدة ستة أشهر، مع الحفاظ على باقي نمط الحياة كما هو. بعد انتهاء المدة، أظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في الحمل الجلايسيمي الإجمالي لدى المجموعة التي تناولت الأفوكادو، رغم عدم حدوث تغيير كبير في المؤشر الجلايسيمي نفسه. وهذا يشير إلى أن الفائدة تعود إلى التركيبة الغذائية الفريدة للأفوكادو وليس فقط إلى محتواه من السكر.

من جانبها، علقت الدكتورة إميلي لانتز، أخصائية التغذية في جامعة تكساس الطبية في جالفستون (UTMB)، والتي لم تشارك في البحث، قائلة: 'في هذه الدراسة، أدى تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً إلى خفض الحمل الجلايسيمي الإجمالي. وهذا يُبرز أهمية اتخاذ خيارات بسيطة لإدراج الأطعمة الصحية بانتظام في النظام الغذائي، لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة'. وأضافت أن الأفوكادو غني بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي عناصر تُبطئ عملية الهضم وتمنع الارتفاعات الحادة في سكر الدم بعد الوجبات.

ويرجح الباحثون أن التأثير الإيجابي للأفوكادو يعود إلى عدة عوامل: أولاً، يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان التي تشكل مادة هلامية في الأمعاء، مما يبطئ امتصاص الكربوهيدرات. ثانياً، الدهون الصحية في الأفوكادو تساعد على زيادة الشبع وتقليل استهلاك الأطعمة عالية السكر. ثالثاً، يحتوي الأفوكادو على كميات منخفضة من الكربوهيدرات والسكريات، مما يجعله مناسباً لمرضى السكري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E ولوتين، والتي تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بمقاومة الأنسولين.

ويؤكد الخبراء أن إدخال عنصر غذائي واحد غني بالعناصر المفيدة، مثل الأفوكادو، إلى النظام الغذائي اليومي قد يحقق فوائد صحية ملحوظة دون الحاجة لإجراء تغييرات معقدة في نمط الأكل. ويشيرون إلى أن هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين استقرار سكر الدم على المدى الطويل، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر السكري أو الذين يعانون من زيادة الوزن.

كما أن الأفوكادو يمكن تناوله بطرق متنوعة، مثل إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة مع القليل من الليمون والملح. وفي سياق متصل، تنصح الدراسات الحديثة بتضمين الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. وتوصي جمعية السكري الأمريكية بتناول الأطعمة منخفضة الحمل الجلايسيمي كجزء من استراتيجية التحكم في السكري.

وبالرغم من أن الأفوكادو يحتوي على سعرات حرارية عالية نسبياً، إلا أن تناوله باعتدال يمكن أن يساعد في التحكم بالوزن لأنه يعزز الإحساس بالشبع ويقلل الرغبة في تناول السكريات. وبشكل عام، تمثل هذه الدراسة إضافة مهمة للأبحاث التي تدعم الفوائد الصحية للأفوكادو، والتي تتجاوز تنظيم سكر الدم لتشمل تحسين صحة القلب والعيون والجلد.

ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو يعانون من حالات صحية خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة قد أظهرت أن تناول الأفوكادو بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم. كما أن الأفوكادو مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين K وC وB6 وحمض الفوليك، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وبفضل تركيبته الغذائية الفريدة، يمكن للأفوكادو أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة





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