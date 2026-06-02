دراسة: التوتر وتناول الطعام المتأخر يضران بالأمعاء ويقللان تنوع البكتيريا النافعة

دراسة جديدة تكشف أن الجمع بين التوتر المرتفع وتناول الطعام بعد الساعة 9 مساءً يزيد من خطر المشاكل الهضمية مثل الإمساك والإسهال ويؤدي إلى انخفاض في تنوع الميكروبيوم المعوي، مع إشارة إلى دور محور الأمعاء-الدماغ والتأثير على الإيقاع اليومي للجسم.

كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات التوتر وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل يوجهان ضربة مزدوجة للأمعاء، ويزيدان من تفاقم الأعراض الهضمية ويقللان من تنوع البكتيريا المعوية.

قادت الدراسة الدكتورة هاريكا داديغيري من كلية الطب في نيويورك عام 2026، وجمعت معلومات لفهم أوسع للعلاقة بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل والمشاكل الهضمية. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 25 بالمئة من سعراتهم الحرارية اليومية بعد الساعة 9 مساءً ويعانون من مستويات عالية من التوتر كانوا أكثر عرضة بمقدار 1.7 مرة للإصابة بالإمساك أو الإسهال.

وأظهرت مجموعة بيانات ثانية من أكثر من 4 آلاف مشارك في مشروع ميكروبيوم الأمعاء الأمريكي نتيجة أكبر؛ إذ تبين أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر العالي وعادات الأكل المتأخر كانوا أكثر عرضة بمقدار 2.5 مرة للإبلاغ عن مشاكل في الأمعاء. لا تتوقف الآثار عند الأعراض الهضمية فقط، بل أظهر المشاركون الذين لديهم توتر مرتفع وتناول متأخر للطعام انخفاضا ملحوظا في تنوع الميكروبيوم المعوي.

ترتبط الأمعاء والدماغ عبر ما يعرف بمحور الأمعاء والدماغ، وهو نظام اتصال ثنائي الاتجاه يربط الجهاز العصبي المركزي بتريليونات الميكروبات داخل الجهاز الهضمي. يؤدي التوتر إلى إشارة للجسم للدخول في حالة القتال أو الهروب، وفي هذه الحالة يتباطأ الهضم وتقل سرعة مرور الطعام في الجهاز الهضمي، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير توازن البكتيريا المعوية.

يضاف هذا البحث إلى الأدلة المتزايدة حول علم توقيت الأغذية، الذي يدرس كيف يؤثر الإيقاع الداخلي للجسم على معالجة الطعام، ما يوحي بأن توقيت الأكل قد يكون مهمًا بقدر نوعية الطعام المتناول. ينظم الإيقاع اليومي دورة النوم والهضم وإفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي، ويتأثر تناول الطعام في وقت متأخر بهذه الإيقاعات. مع ذلك، الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة بين تناول الطعام ليلا واضطرابات الساعة البيولوجية، لكنها تقدم نمطا مهما يستحق المزيد من البحث والتحقيق في المستقبل





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