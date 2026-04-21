دراسة علمية تكشف أسرار تأثير القهوة على الدماغ وصحة الأمعاء

دراسة حديثة من جامعة كورك تؤكد أن القهوة تحسن الصحة النفسية والوظائف الإدراكية عبر التأثير على بكتيريا الأمعاء وليس فقط بفعل الكافيين.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة كورك بآيرلندا، ونُشرت نتائجها في دورية نيتشر كوميونيكاشنز، عن حقائق مذهلة حول تأثير القهوة على صحة الإنسان، حيث تجاوزت تأثيراتها مجرد كونها مصدراً للكافيين المنبه للجهاز العصبي. أثبتت النتائج أن القهوة تعمل كعامل حيوي يؤثر بشكل مباشر على محور الأمعاء والدماغ، وهو نظام تواصل معقد يربط بين الجهاز الهضمي والعمليات الذهنية والنفسية.

شارك في هذه التجربة 62 شخصاً تم تقسيمهم إلى مجموعات متباينة بناءً على عاداتهم في استهلاك القهوة، حيث خضعوا لمراقبة دقيقة تضمنت فحوصات للوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى تحاليل بيولوجية دقيقة لعينات من البول والبراز لتقييم التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء. أظهرت النتائج أن التوقف المؤقت عن شرب القهوة لمدة أسبوعين أدى إلى اضطرابات واضحة في التوازن البكتيري داخل الأمعاء، وعند العودة لتناول القهوة مرة أخرى، سجل الباحثون تحسناً ملموساً في الحالة المزاجية، وانخفاضاً في مستويات التوتر والاكتئاب والاندفاعية لدى المشاركين. تبين أن القهوة تساهم في نمو أنواع معينة من البكتيريا النافعة، مثل بكتيريا إيجيرتيلا التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز إفراز الأحماض الصفراوية وتحسين كفاءة الهضم، بالإضافة إلى بكتيريا فيرميكوتيس التي ترتبط بشكل وثيق بتحسين المزاج النفسي. وتؤكد هذه النتائج أن التأثيرات الإيجابية للقهوة لا تعتمد فقط على الكافيين، بل تعود أيضاً إلى مركبات أخرى مثل البوليفينولات التي تؤدي أدواراً وقائية وعلاجية. وفي سياق متصل، كشفت الدراسة أن هناك تمايزاً في الفوائد الصحية بين القهوة العادية والمنزوعة من الكافيين؛ حيث تبين أن القهوة منزوعة الكافيين تعزز القدرات التعليمية وتدعم الذاكرة، بينما تساعد القهوة التقليدية في تقليل مستويات القلق ورفع درجات اليقظة والانتباه وتقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم. وأشار الدكتور جون كرايان، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن القهوة تمثل أداة غذائية استثنائية يمكن توظيفها لدعم الصحة النفسية والجسدية، مشدداً على أهمية النظر إلى القهوة كمركب غذائي متكامل وليس مجرد مشروب طاقة. إن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين في مجال التغذية السريرية للتعامل مع الاضطرابات المزاجية من خلال تدخلات غذائية مدروسة تعتمد على الموازنة الصحية لميكروبيوم الأمعاء، مما يعزز من مكانة القهوة في الأنظمة الغذائية العالمية كعنصر داعم للرفاهية البشرية الشاملة على المدى الطويل، خاصة عند تناولها باعتدال وتوازن ضمن نمط حياة صحي ونشط





القهوة، ميكروبيوم الأمعاء، الصحة النفسية، الكافيين

