دراسة تحذر من مخاطر المحليات الصناعية على الصحة وتأثيراتها عبر الأجيال

كشفت دراسة حديثة عن مخاوف بشأن الآثار طويلة الأمد للمحليات الصناعية، مشيرة إلى إمكانية انتقال بعض آثارها السلبية عبر الأجيال. الدراسة، التي أجريت على الفئران، ربطت استهلاك هذه المحليات بتغيرات في التمثيل الغذائي ووظائف الأمعاء. يحذر الباحثون من الحاجة إلى مزيد من الدراسة لتقييم سلامة هذه المواد المضافة.

كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات طويلة الأمد للمحليات الصناعية، بعدما أشارت نتائجها إلى إمكانية انتقال بعض آثارها السلبية عبر ال أجيال ، في ظل أدلة على ارتباطها بتغيرات في التمثيل الغذائي ووظائف الأمعاء.

بدأت الدراسات العلمية في إلقاء الضوء على الآثار المحتملة للمحليات الصناعية، والتي تُستخدم على نطاق واسع كبديل للسكر في العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات. تتميز هذه المحليات بمذاقها الحلو، ولكنها - على عكس السكر - لا تحتوي على سعرات حرارية، مما يجعلها خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في وزنهم أو تقليل استهلاكهم للسكر. ومع ذلك، تثير هذه الخاصية تساؤلات حول تأثيرها على عملية الأيض، حيث يُعتقد أنها قد تُؤثر على استقلاب الطاقة وتزيد من خطر الإصابة بداء السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.<\/p>

قام الباحثون بتقييم تأثيرات السكرالوز والستيفيا، وهما من المحليات الصناعية شائعة الاستخدام، على الفئران. شملت الدراسة تقسيم الفئران إلى مجموعات، حيث تلقت كل مجموعة جرعات مختلفة من المحليات الصناعية أو الماء العادي، ثم تم تربية هذه المجموعات لعدة أجيال. سمحت هذه الطريقة للباحثين بتتبع التغيرات في صحة الفئران على المدى الطويل، بما في ذلك التغيرات في التمثيل الغذائي ووظائف الأمعاء، وتقييم ما إذا كانت هذه التغيرات تنتقل عبر الأجيال.<\/p>

أظهرت النتائج المثيرة للقلق أن هناك بالفعل بعض الآثار السلبية للمحليات الصناعية التي يمكن أن تنتقل عبر الأجيال. هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام مزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة التي من خلالها تؤثر المحليات الصناعية على الصحة، وكيف يمكن أن تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في وظائف الجسم. كما يسلط الضوء على أهمية تقييم شامل لسلامة هذه المواد المضافة، لا سيما في ظل انتشارها الواسع في الغذاء الحديث.<\/p>

استخدمت الدراسة نماذج حيوانية، في هذه الحالة الفئران، للتحكم الدقيق في الظروف البيئية وعزل تأثير عامل محدد مثل المحليات الصناعية. سمحت هذه النماذج للباحثين بمراقبة تأثيرات المحليات على عدة أجيال خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. تم فحص عينات من البراز لتحليل التغيرات في الميكروبيوم المعوي وتركيز الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تعتبر مؤشرات مهمة على صحة الأمعاء. يُعتقد أن المحليات تؤثر على الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة عن طريق إضعاف وظيفة الميكروبيوم المعوي، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التعبير الجيني.<\/p>

بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بدراسة التعبير عن جينات مرتبطة بالالتهاب ووظيفة حاجز الأمعاء وعمليات الأيض في الكبد والأمعاء. تم اختيار هذه الجينات لتقييم التأثيرات المحتملة على الأمعاء وعمليات الالتهاب والتمثيل الغذائي، والتي قد تكون مسؤولة عن الآثار الصحية السلبية للمحليات الصناعية. في الجيل الأول، لوحظت بعض الاختلافات في تحمل الجلوكوز لدى ذكور الفئران التي تناولت السكرالوز. في الجيل الثاني، ظهرت آثار أكثر وضوحًا، بما في ذلك ارتفاع مستوى سكر الدم الصائم لدى ذكور الفئران التي تناولت السكرالوز وإناث الفئران التي تناولت ستيفيا. كما لوحظت تغيرات في الميكروبيوم المعوي، حيث أظهرت الفئران التي تناولت المحليات تنوعًا أكبر في البكتيريا، ولكن بتركيزات أقل من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.<\/p>

كانت التأثيرات الأكثر وضوحًا واستمرارًا مرتبطة بالسكرالوز، بينما كانت تأثيرات الستيفيا أقل حدة وأقل استمرارية. خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار طويلة الأمد للمحليات الصناعية بشكل كامل. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى إجراء تقييم شامل لسلامة المحليات الصناعية، خاصة في ضوء استخدامها الواسع في المنتجات الغذائية والمشروبات.<\/p>

تشير النتائج إلى أن المحليات الصناعية قد تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ووظائف الأمعاء، وحتى تنتقل بعض هذه التأثيرات عبر الأجيال. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية قاطعة بين استهلاك المحليات الصناعية وتدهور الصحة. بدلاً من ذلك، تشير النتائج إلى وجود ارتباطات تتطلب مزيدًا من التحقيق. يؤكد الفريق البحثي على أهمية الاعتدال في استهلاك هذه المحليات ومواصلة دراسة آثارها البيولوجية على المدى الطويل.<\/p>

كما يشيرون إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها على الفئران قد لا تنطبق بالضرورة على البشر، مما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات على نطاق أوسع. يوصي الباحثون بإجراء دراسات إضافية لتحديد الآليات الدقيقة التي من خلالها تؤثر المحليات الصناعية على الصحة، وتقييم الآثار طويلة الأمد للاستهلاك المزمن لهذه المواد المضافة. تهدف هذه الجهود إلى توفير معلومات كافية للمستهلكين والجهات التنظيمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام المحليات الصناعية في النظام الغذائي.<\/p>





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines