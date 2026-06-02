دراسة تحذر من تآزر التوتر المزمن والأكل الليلي في تدمير صحة الأمعاء

كشفت دراسة حديثة أن الجمع بين الضغوط النفسية وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد من مخاطر الاضطرابات الهضمية ويقلل من تنوع البكتيريا النافعة عبر محور الأمعاء والدماغ.

أظهرت نتائج دراسة طبية حديثة وموسعة أن التداخل بين الضغوط النفسية المزمنة وعادات تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل يخلق حالة من التأثير السلبي المضاعف الذي يضرب صحة الأمعاء في مقتل، حيث يؤدي هذا المزيج إلى تفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ وتقليل تنوع البكتيريا النافعة التي تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن الصحي للجسم.

هذه الدراسة التي تم استعراض تفاصيلها خلال مؤتمر أسبوع أمراض الجهاز الهضمي لعام 2026، والتي أشرفت عليها الدكتورة هاريكا داديجيري من كلية الطب في نيويورك، قدمت أدلة علمية رصينة حول كيفية تآزر التوتر مع التوقيت الخاطئ للوجبات لزعزعة استقرار البيئة المعوية. اعتمد الفريق البحثي في تحليلاته على بيانات ضخمة شملت أكثر من 11 ألف مشارك من خلال المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية، حيث تم استخدام مقياس دقيق يعرف باسم الحمل التكيفي لقياس مستويات التوتر المزمن، وهو مؤشر مركب يأخذ في الاعتبار عوامل فسيولوجية متعددة مثل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم الشرياني، مما جعل النتائج تعكس حالة واقعية وشاملة للصحة العامة للمشاركين.

وكشفت البيانات الإحصائية للدراسة عن حقائق مثيرة للقلق، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 25 في المائة من إجمالي سعراتهم الحرارية اليومية بعد الساعة التاسعة مساء، وفي الوقت ذاته يعانون من مستويات مرتفعة من التوتر النفسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل هضمية مثل الإمساك المزمن أو الإسهال بمقدار 1.7 مرة مقارنة بغيرهم. ولم تتوقف النتائج عند هذا الحد، بل جاءت مجموعة بيانات ثانية من مشروع الأمعاء الأمريكية، والتي ضمت أكثر من أربعة آلاف مشارك، لتعزز هذه الاستنتاجات بشكل أقوى، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين يجمعون بين التوتر المرتفع وعادة الأكل الليلي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن مشكلات هضمية معقدة بمقدار 2.5 مرة.

وأوضحت الدراسة أن الخطر لا يكمن فقط في الأعراض الظاهرية للاضطرابات الهضمية، بل في تراجع تنوع الميكروبيوم المعوي، وهو المؤشر الأساسي لصحة الأمعاء، حيث إن نقص أعداد وأنواع البكتيريا النافعة يجعل الجهاز الهضمي هشا وأكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والعدوى الميكروبية، مما يدخل الجسم في حلقة مفرغة من المرض والاعتلال. ويعزو العلماء هذه الظاهرة إلى ما يسمى بمحور الأمعاء والدماغ، وهو نظام اتصال كيميائي وعصبي متبادل يربط الجهاز العصبي المركزي بتريليونات الميكروبات التي تستوطن الجهاز الهضمي.

فعندما يقع الإنسان تحت تأثير التوتر المزمن، يرسل الدماغ إشارات فورية تحفز الجسم للدخول في حالة القتال أو الهروب، وهي حالة فسيولوجية تؤدي إلى تحويل تدفق الدم والطاقة بعيدا عن الجهاز الهضمي لإسناد العضلات والقلب، مما يؤدي بالضرورة إلى إبطاء عملية الهضم بشكل كبير. كما أن هرمونات التوتر تؤثر مباشرة على سرعة انتقال الطعام عبر الأمعاء وتزيد من نفاذية جدار الأمعاء، وهو ما يغير التوازن الطبيعي للبكتيريا المعوية.

يتزامن هذا مع عمل الساعة البيولوجية التي تنظم بدقة عمليات النوم والهضم وإفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي، فعند تناول الطعام ليلا، يحدث تصادم بين هذه الإيقاعات الطبيعية وبين النشاط الهضمي المفروض، وبوجود التوتر المزمن، تزداد حدة هذا التصادم مما يضاعف الضغط على جهاز هضمي منهك أصلا. وفي ختام الدراسة، وجه الباحثون مجموعة من النصائح العملية للأفراد الذين اعتادوا على تناول الوجبات الخفيفة ليلا، مؤكدين أن التغييرات الصغيرة والمتدرجة هي المفتاح لتحقيق تحسن ملموس دون الشعور بالحرمان أو الضغط الإضافي.

ويُنصح بالعمل على تعديل مواعيد الوجبات تدريجيا بدلا من الانتقال المفاجئ لأنظمة غذائية صارمة، مع التركيز على تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية خلال ساعات النهار ليتماشى ذلك مع الساعة البيولوجية للجسم. كما شددت التوصيات على أهمية الالتزام بروتين منتظم للوجبات لدعم جودة النوم وتحسين وظائف الهضم.

وللتغلب على الرغبة في الأكل الليلي المرتبط بالتوتر، اقترح الخبراء اللجوء إلى وسائل استرخاء بديلة تساعد الجسم على التفريغ النفسي بعد يوم عمل شاق، مثل ممارسة رياضة المشي الخفيف، أو الاستحمام بماء دافئ، أو قراءة كتاب، مما يقلل من الاعتماد على الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط النفسي ويحمي الأمعاء من التلف طويل الأمد





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