دراسة حديثة: انخفاض وزن الولادة يزيد من خطر السكتة الدماغية في الشباب

كشفت دراسة سويدية حديثة أن الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية في مرحلة الشباب المبكر. الدراسة، التي تتبعت أكثر من 768 ألف شخص، وجدت أن الأشخاص الذين ولدوا بوزن أقل من 3.5 كيلوغرام من المتوسط لديهم زيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21%. كما أشارت الدراسة إلى اختلافات بين الجنسين.

أظهرت دراسة سويدية حديثة، أجريت في جامعة غوتنبرغ ، أن هناك علاقة مقلقة بين وزن الطفل عند الولادة وخطر الإصابة ب السكتة الدماغية في مرحلة الشباب. الدراسة، التي تتبعت أكثر من 768 ألف شخص ولدوا بين عامي 1973 و1982، أي تتراوح أعمارهم حالياً بين 43 و53 عاماً، كشفت أن الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض جداً، تحديداً أقل من 3.5 كيلوغرام من المتوسط الطبيعي، هم أكثر عرضة للإصابة ب السكتة الدماغية في مرحلة البلوغ المبكر.

وقد تم تحليل البيانات الصحية لهؤلاء المشاركين حتى عام 2022، مما سمح للباحثين بتحديد 2252 حالة سكتة دماغية حدثت خلال هذه الفترة. من بين هذه الحالات، سُجلت 1624 سكتة دماغية إقفارية، ناجمة عن جلطات دموية تعيق تدفق الدم إلى الدماغ، و588 سكتة دماغية نزفية، تنتج عن نزيف داخل الدماغ أو حوله. وقد أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل متعددة مثل عمر الحمل وبلد ميلاد الوالدين، لاستبعاد أي تأثيرات خارجية على النتائج. وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ولدوا بوزن أقل من المتوسط لديهم زيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21%. وعند تحليل النتائج بشكل أعمق، اتضح أن خطر الإصابة بالسكتات الإقفارية يظل عند 21%، بينما يرتفع خطر الإصابة بالسكتات النزفية إلى 27%، مما يسلط الضوء على خطورة هذا النوع من السكتات. كما أظهرت الدراسة اختلافات بين الجنسين، حيث كانت النساء اللواتي وُلدن بوزن منخفض أكثر عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 18% مقارنة بنظيراتهن اللاتي وُلدن بوزن طبيعي، في حين بلغت النسبة لدى الرجال 23%.\لم يقدم الباحثون تفسيراً قاطعاً لهذه العلاقة، لكنهم أشاروا إلى أن الأبحاث السابقة ربطت انخفاض الوزن عند الولادة بارتفاع ضغط الدم الانقباضي لاحقاً، وهو عامل خطر معروف للإصابة بالسكتة الدماغية. وأكد الباحثون أن هذه النتائج كانت مستقلة عن عوامل أخرى، مثل عمر الحمل ومؤشر كتلة الجسم في مرحلة الشباب، مما يعزز قوة العلاقة بين انخفاض وزن الولادة وخطر السكتة الدماغية. يوصي الباحثون بإدراج وزن الولادة ضمن العوامل التي يتم تقييمها عند تقدير خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وينصحون الأطباء بأخذ هذا المؤشر الحيوي في الاعتبار أثناء الفحوصات الروتينية. هذه النتائج تأتي في سياق متزايد من الدراسات التي تربط انخفاض وزن الولادة بمشكلات صحية مستقبلية. ففي عام 2022، وجدت دراسة أن الأطفال صغار الحجم عند الولادة أكثر عرضة لمشكلات الصحة النفسية والسلوكية، بينما ربطت دراسة أخرى في عام 2023 انخفاض الوزن عند الولادة بزيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. هذه الدراسات وغيرها تسلط الضوء على أهمية الرعاية الصحية المبكرة والتأكد من حصول الأطفال على بداية صحية قدر الإمكان. من المقرر أن تُعرض نتائج الدراسة الجديدة بشكل كامل في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي سيعقد في إسطنبول بتركيا في شهر مايو القادم.\بالإضافة إلى ذلك، تتناول الأخبار تطورات أخرى في المجال الصحي، مثل نجاح علاج مبتكر باستخدام الخلايا الجذعية لأجنة مصابة بعيب خلقي خطير يعرف باسم 'السنسنة المشقوقة'. كما سلطت الضوء على دراسة علمية حديثة تشير إلى أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الليل خلال فترات محددة من الحمل قد يزيد من احتمالية إصابة الأطفال باضطراب طيف التوحد. تضاف هذه التطورات إلى مجموعة متزايدة من الاكتشافات التي تهدف إلى تحسين صحة الأطفال والوقاية من الأمراض. كما يشير الخبر إلى رفض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد عقار 'ليوكوفورين' كعلاج للتوحد، مما يعكس أهمية إجراء تقييمات دقيقة و شاملة قبل الموافقة على أي علاج جديد. كما يبرز الخبر دراسة سعودية حديثة تبحث في تأثير التدخين السلبي على صحة الفم لدى الأطفال، مما يسلط الضوء على أهمية حماية الأطفال من التعرض للعوامل البيئية الضارة. هذه الأحداث المتنوعة تعكس التطورات المستمرة في مجال الصحة والطب، والجهود المبذولة لتحسين صحة الأفراد والمجتمعات





