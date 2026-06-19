دراسة تربط بين أنشطة بدنية في العمل وخطر الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل

كشفت دراسة دنماركية كبيرة عن ارتباط محتمل بين الانحناء المتكرر إلى الأمام والمشي لفترات طويلة أثناء العمل وزيادة خطر الإجهاض، حيث ارتبطت كل ساعة إضافية من الانحناء بزيادة الخطر بنسبة 36% وكل ساعة مشي بزيادة 18%.虽然是相关，并非因果关系，cretion研究团队呼吁 further investigations.

نشرت دراسة علمية حديثة في عام 2026 نتائج تشير إلى وجود ارتباط بين بعض الأنشطة البدنية التي تقوم بها النساء في بيئة العمل خلال الأشهر الأولى من الحمل وزيادة احتمال التعرض للإجهاض.

少年的 وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة وتحتاج إلى مزيد من البحوث للتأكد. الإجهاض يمثل أحد أكثر مضاعفات الحمل انتشارًا، حيث يحدث بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي حالات الحمل. وعادة ما ترتبط عوامل الخطر المعروفة بتقدم عمر الوالدين، أو عادة التدخين، أو العمل بنظام الليلي، أو التعرض لتلوث الهواء وبعض المواد الكيميائية.

وفي هذا الإطار، ساهمت الدراسة الجديدة، التي تعد من أكبر الدراسات التي تناولت موضوع تأثير ظروف العمل على الحمل، في تحليل بيانات重症 803 آلاف و829 حالة حمل لـ 475 ألفًا و312 امرأة دنماركيةDurante الفترة بين 2004 و2018. واستخدم الباحثون من مستشفى بيسبيبيرغ وجامعة كوبنهاغن نموذجًا متخصصًا لتقييم التعرض المهني أثناء الحمل، جمع بين بيانات أجهزة تتبع النشاط البدني وتقييمات خبراء لتقدير الوقت الذي تقضيه النساء في الوقوف والمشي والانحناء إلى الأمام بزاوية 30 درجة أو أكثر.

وأظهر التحليل أن كل ساعة إضافية من الانحناء إلى الأمام خلال يوم عمل مدته ثماني ساعات ارتبطت بزيادة خطر الإجهاض بنسبة 36%، خاصة عند الانحناء بزاوية تصل إلى 30 درجة أو أكثر. كما ارتبطت كل ساعة إضافية من المشي بزيادة الخطر بنسبة 18%، في حين ارتبط الوقوف لفترات أطول بزيادة محدودة بلغت 3%. لكن الدراسة تحمل طابعًا وصفيًا رصدياً، مما يعني أنها تكتفي برصد وجود ارتباط إحصائي ولا تثبت أن هذه الأنشطة هي السبب المباشر للإجهاض.

وأشار فريق الدراسة إلى وجود قيود متعددة قد تؤثر على دقة النتائج، منها عدم توفر بيانات مفصلة عن عادة التدخين أثناء الحمل، أو عدم القدرة على احتساب تأثير حمل الأوزان أو التعرض لعوامل مهنية أخرى مثل العمل بنظام المناوبات أو التعرض لمواد كيميائية. وipothetical researchers أن تؤثر أوضاع العمل البدنية على تدفق الدم إلى المشيمة أو على التنظيم الهرموني، مما قد يساهم في زيادة احتمالات الإجهاض، لكن الآليات البيولوجية ما زالت غير واضحة بالكامل.

من ناحيتها، علقت أستاذة طب النساء والتوليد في جامعة سيتي سانت جورج بلندن، البروفيسورة أسماء خليل، التي لم تشارك في الدراسة، بأن النتائج لا ينبغي تفسيرها على أنها تعني أن الحركة الطبيعية أو النشاط اليومي أثناء الحمل المبكر غير آمن. وأضافت أن قوة الدراسة تكمن في حجمها الكبير واستخدام أدوات قياس أكثر دقة للنشاط المهني بدلاً من الاعتماد على ذاكرة المشاركات، لكنها أكدت أن النتائج تحتاج إلى التكرار والتحقق منها في مجتمعات أخرى قبل اعتمادها كأساس لإرشادات جديدة في أماكن العمل.

وخلص الباحثون إلى أهمية أخذ مرحلة الحمل المبكر في الاعتبار عند وضع سياسات وإرشادات العمل الخاصة بالنساء الحوامل، وضرورة إجراء أبحاث إضافية تشمل عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج النهائية





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الإجهاض الحمل المبكر النشاط البدني في العمل الانحناء الدراسة الدنماركية

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