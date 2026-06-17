دراسة: البعوض ينجذب للأشخاص ذوي الرائحة المميزة الناتجة عن ميكروبيوتا الجسم

كشف باحثون أن البعوض ينجذب بشكل رئيسي إلى مزيج معين من الروائح ينتجه جسم الإنسان، وليس كما يشاع عن تفضيله لألوان البشرة أو زمر الدم، مع تحديد مركب "1-أوكتين-3-أول" كعامل جذب رئيسي.

يحرز العلماء بعض التقدم في فك شيفرة الخليط الكيميائي المعقد الذي يجعل بعض الأشخاص أكثر جاذبية للدغات البعوض . يقول فريدريك سيمار، مختص في علم الحشرات الطبية في معهد أبحاث التطوير في فرنسا، لفرانس برس: "ليس اعتقادا خاطئا، ينجذب البعوض بالفعل لبعض الأشخاص دون غيرهم، لكننا لسنا جميعا جذابين طوال الوقت".

تتأثر جاذبية الشخص للبعوض بمجموعة من المؤثرات الحسية، بما في ذلك الرائحة والحرارة المنبعثة من الجسم، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه أثناء الزفير. تقوم إناث البعوض، وهي الوحيدة التي تلدغ، بمراقبة هذه الإشارات عبر مستقبلاتها الحسية الدقيقة وتحدد أهدافها بناء عليها. يشير ريكارد إينييل عالم الحشرات السويدي إلى أننا نعرف منذ أكثر من قرن أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون المنطلق مع الزفير.

لكن بعض النظريات الشائعة لم تثبت صحتها، مثل فكرة تفضيل البعوض لزمر دم معينة، حيث أكد سيمار أن هذه الفكرة "لا أساس لها من الناحية العلمية" بسبب قلة المشاركين في الدراسات التي استندت إليها. كما أن لون البشرة أو العيون أو الشعر ليس له علاقة باللدغات. 府 الأهم هو الرائحة الناتجة عن مزيج من الجزيئات التي تنتجها ميكروبيوتا أجسامنا، والتي تختلف من شخص لآخر وتؤثر على جاذبيته للبعوض.

في دراسة حديثة أجراها إينييل، تم عرض نوع "الزاعجة المصرية" الناقل لأمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك على 42 امرأة في المختبر لمراقبة تفضيلاته. بينما يمكن للبعوض أن يفرز 1000 مركب مختلف بروائح بشرية، حدد الباحثون 27 مركبا رئيسيا يستخدمها البعوض للتوجيه. 나타حت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن للدغ أكثر، بما في ذلك الحوامل في الثلث الثاني، كن يفرزن كميات أكبر من مركب "1-أوكتين-3-أول" (كحول الفطر) الناتج عن زيوت الجلد.

حتى الزيادة الطفيفة في هذا المركب حدثت فرقا كبيرا في التفضيل. يزداد أهمية فهم أسباب تفضيل البعوض لبعض الأشخاص مع تغير المناخ وتوسع نطاق انتشاره، حيث شوهد مؤخرا وصول مرض شيكونغونيا إلى شمال شرق فرنسا. لذلك ينصح سيمار باتخاذ إجراءات وقائية مثل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الجلد، واستخدام شبكات الوقainen، ومستحضرات طرد الحشرات للحد من التعرض للدغات





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