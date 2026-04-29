دراسة تكشف عن ارتفاع استخدام المضادات الحيوية لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع ملحوظ في وصف المضادات الحيوية للأطفال المصابين بأمراض مزمنة معقدة، ما يثير مخاوف من تطور مقاومة البكتيريا وزيادة المخاطر الصحية. الدراسة، التي أجراها مستشفى بوسطن للأطفال، أظهرت أن الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة بخمس مرات لاستخدام المضادات الحيوية مقارنة بالأطفال الأصحاء، مع ارتفاع معدلات الوصف من 31% إلى 64% حسب تعقيد الحالة الصحية.

كشفت دراسة طبية حديثة عن اتجاه متصاعد في وصف المضادات الحيوية لل أطفال ، خصوصاً بين من يعانون من أمراض مزمنة معقدة، ما يسلط الضوء على تحديات متزايدة في التعامل مع العدوى لدى هذه الفئة.

أجريت الدراسة في مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة، وأظهرت ارتفاعاً سنوياً في معدلات وصف المضادات الحيوية، بالتزامن مع زيادة تعقيد الحالات الصحية لدى الأطفال. أوضح الباحثون أن الأطفال المصابين بأمراض مزمنة معقدة هم الأكثر عرضة لتلقي مضادات حيوية بشكل متكرر، بسبب تكرار الإصابة بالعدوى، وهو ما يرفع من حجم الاعتماد على هذه الأدوية في العلاج.

حذرت النتائج من أن الاستخدام المكثف للمضادات الحيوية يرتبط بزيادة خطر تطور مقاومة البكتيريا، إضافة إلى احتمال التعرض لمضاعفات صحية، خصوصاً عند استخدام الأنواع واسعة الطيف. وبيّنت الدراسة أن أكثر من ثلث الأطفال يحصلون على وصفة واحدة على الأقل سنوياً، فيما يُصنّف بعضهم كمستخدمين بكثافة، إذا تجاوزت فترة استخدامهم 50 يوماً من العلاج خلال عام واحد.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة وصف المضادات ارتفعت من 31% لدى الأطفال الأصحاء إلى 64% لدى المصابين بثلاثة أمراض مزمنة أو أكثر، مع ارتفاع ملحوظ في معدل الصرف السنوي كلما زادت تعقيدات الحالة الصحية. كما أظهرت الدراسة أن معدل وصف المضادات لدى الأطفال ذوي الحالات المزمنة أعلى بخمس مرات مقارنة بالأطفال الأصحاء، ويتجاوز كذلك معدلات الاستخدام لدى كبار السن.

وبيّنت النتائج أن المضادات الحيوية الأكثر أماناً شكّلت 93% من الوصفات لدى الأطفال الأصحاء، مقابل 64% فقط لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنة متعددة، ما يعكس تعرضهم لمخاطر علاجية أكبر. وأكد الخبراء أن هذه الظاهرة تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي حول استخدام المضادات الحيوية بشكل مسؤول، وتطوير استراتيجيات بديلة للوقاية من العدوى، خاصة لدى الأطفال الذين يعانون من حالات صحية معقدة.

كما دعا الباحثون إلى تعزيز التعاون بين الأطباء وأولياء الأمور لتجنب الإفراط في استخدام هذه الأدوية، والتركيز على العلاجات الداعمة التي تقلل من الحاجة إلى المضادات الحيوية. كما أشارت الدراسة إلى أن التكاليف المالية المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية العالية يمكن أن تشكل عبئاً إضافياً على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض الأدوية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في الازدياد مع تزايد معدلات الأمراض المزمنة بين الأطفال، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الصحية العالمية





