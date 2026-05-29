دراستان جديدتان: فحص دم يكشف ألزهايمر قبل عقود ودراسة لعشر سنوات عن التهاب عضلة القلب

أظهرت دراسة أن فحص الدم يمكنه كشف مرض ألزهايمر قبل عقود من ظهور الأعراض، بينما تابعت دراسة أخرى لمدة عشر سنوات مرضى التهاب عضلة القلب وحددت عوامل الخطر للمضاعفات.

أظهرت دراسة حديثة أن فحص دم بسيط يمكنه الكشف عن مرض ألزهايمر قبل عقود من ظهور الأعراض، وذلك من خلال قياس مستويات بروتينات مميزة مرتبطة بالمرض.

شملت الدراسة 1350 شخصاً لا يعانون من الخرف في الولايات المتحدة، حيث قام الباحثون بقياس مؤشرات حيوية مثل الأميلويد وبي-تي إيه يو 217. وجد التحليل أن 86 مريضاً لديهم مستويات عالية من هذه المؤشرات، ارتبطت بأداء معرفي أسوأ وتدهور متسارع في الذاكرة اللفظية وسرعة معالجة أبطأ في اختبارات متكررة على مدى خمس سنوات. نشرت النتائج في مجلة لانسيت، وأشارت إلى أن أدلة الاعتلال العصبي لمرض ألزهايمر يمكن رصدها في منتصف العمر، رغم ندرتها، وترتبط بفروق معرفية قابلة للقياس.

كما كشفت دراسة منفصلة في نفس المجلة عن طريقة جديدة لفحص الدماغ تكشف تشابكات بروتين تاو قبل ظهور الأعراض. في سياق متصل، ركزت دراسة سويدية هي الأطول في المتابعة لمدة تجاوزت عشر سنوات على التهاب عضلة القلب الحاد، وهي حالة التهابية تصيب عضلة القلب وتتفاوت نتائجها بين الشفاء التام وفشل القلب التدريجي أو الوفاة.

شملت الدراسة مرضى من مستشفى سالغرينسكا الجامعي في غوتنبرغ، وأظهرت أن معظم المرضى تحسنت حالتهم، لكن نحو 9 من كل 100 مريض عانوا من مضاعفات خطيرة خلال السنة الأولى، مثل قصور القلب أو اضطراب نظم القلب الخطير. كان المرضى الأكبر سناً أو الذين ظهرت عليهم علامات قصور القلب أو انخفاض وظائف القلب في الموجات فوق الصوتية أكثر عرضة للمضاعفات. وأكد الباحثون أن الكشف المبكر عن المرضى المعرضين للخطر يساعد في توفير مراقبة دقيقة وتحسين النتائج على المدى الطويل.

تأتي هذه الدراسات في وقت تصدر فيه جمعية القلب الأوروبية إرشادات جديدة لعام 2025 حول إدارة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، مؤكدة على أهمية التشخيص المبكر والعلاج الموجه. كما تشير الأبحاث إلى أن فحوصات الدم قد تحدث ثورة في الكشف المبكر عن أمراض الأعصاب مثل ألزهايمر، مما يسمح بالتدخل قبل ظهور الأعراض. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتوسيع نطاق تطبيقها سريرياً.

ويوصي الخبراء بدمج هذه الأدوات التشخيصية في الفحوصات الروتينية للبالغين في منتصف العمر، خاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالخرف أو أمراض القلب





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مرض ألزهايمر فحص الدم التهاب عضلة القلب تشخيص مبكر أمراض القلب

United States Latest News, United States Headlines