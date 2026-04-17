دراسة نرويجية: الطبيعة وسيلة فعالة لمكافحة الوحدة وتعزيز الانتماء

كشفت دراسة نرويجية أن قضاء الوقت في الطبيعة والانخراط في أنشطة بسيطة مثل المشي والتأمل يمكن أن يقلل بشكل كبير من الشعور بالوحدة ويعزز الانتماء للمكان، معتبرة إياها وسيلة وقائية بسيطة وعملية.

كشفت دراسة نرويجية حديثة عن أن الانخراط في أنشطة طبيعية معينة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل الشعور ب الوحدة ، وذلك بتعزيز الارتباط بالمكان و الطبيعة ، وليس فقط بالعلاقات الاجتماعية. وأكد باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن هذه الأنشطة لا تتطلب موارد ضخمة أو تدخلاً طبياً، مما يجعلها إجراءً وقائياً بسيطاً وعملياً على نطاق واسع. وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة الهامة في دورية 'Health & Place'.

تُعرف الوحدة بأنها حالة نفسية تتسم بنقص الإحساس بالانتماء أو التواصل، سواء مع الآخرين أو مع المحيط الأوسع. وغالباً ما تنشأ هذه الحالة نتيجة للعزلة الاجتماعية، ولكنها قد تظهر أيضاً في وجود علاقات، بسبب ضعف الروابط العاطفية أو الشعور بعدم الفهم. اعتمدت الدراسة التي أجريت في مدينة غيوفيك النرويجية، بالقرب من بحيرة ميوسا، على مقابلات مع حوالي 2500 شخص. كان الهدف الرئيسي للبحث هو تحديد ما إذا كان قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يعزز الشعور بالانتماء ويساهم في الحد من الشعور بالوحدة.

أشارت النتائج إلى أن أكثر من 75% من المشاركين يرتادون البحيرة عدة مرات في العام، بينما يزورها حوالي 25% منهم مرات عديدة كل شهر. أما بالنسبة للشعور بالوحدة، فقد أفاد 6% من المشاركين بأنهم يعانون من وحدة شديدة، و53% شعروا ببعض الوحدة، بينما أكد 41% أنهم لا يشعرون بالوحدة على الإطلاق. يرى الباحثون أن الأنشطة الطبيعية الأكثر ارتباطاً بتقليل الشعور بالوحدة تشمل المشي الهادئ بمحاذاة البحيرات أو الأنهار، والجلوس والتأمل في أحضان الطبيعة، ومراقبة تفاصيل البيئة المحيطة مثل الأشجار، والضوء، والتغيرات في المشهد الطبيعي. كما تشمل هذه الأنشطة قضاء الوقت في الأماكن المفتوحة بعيداً عن الضوضاء، والاستمتاع بالأنشطة البسيطة دون التركيز على الأداء الرياضي.

أكد الباحثون على التأثير الوقائي الهام للأنشطة الخارجية في البيئات الطبيعية ضد الشعور بالوحدة، مشيرين إلى أن هذه النتائج تمثل إضافة قيمة لأساليب مواجهة هذه المشكلة المتزايدة. وشددت الدراسة على أن الشعور بالانتماء لا يقتصر على العلاقات الاجتماعية فقط، بل يمتد ليشمل الارتباط بالمكان والطبيعة. عندما يشعر الفرد بأنه جزء من الطبيعة، يتكون لديه إحساس بالانتماء إلى مجتمع أوسع، مما يقلل من مشاعر العزلة. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن مجرد التواجد في الطبيعة أو ممارسة الرياضة فيها، مثل الجري، قد لا يحقق نفس التأثير بالضرورة. ويرتبط ذلك بمدى انتباه الشخص لتفاصيل البيئة المحيطة، مثل الأصوات، والضوء، والأفق، وأنماط الأشجار.

حذر الباحثون من التداعيات الاجتماعية والصحية السلبية المحتملة لتراجع المساحات الطبيعية أو صعوبة الوصول إليها، مؤكدين أن الوحدة تُعد من أبرز التحديات الصحية العامة. وأوصت الدراسة بتشجيع الأفراد على قضاء وقت منتظم في الطبيعة، حتى لو لفترات قصيرة، مع التركيز على ملاحظة تفاصيلها والاستمتاع بها، وذلك باعتبارها وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين الحالة النفسية وتقليل الشعور بالوحدة. قد تشكل هذه التوصيات خطوة هامة نحو تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للمجتمعات، من خلال إعادة ربط الأفراد بالطبيعة التي غالبًا ما تكون المصدر الأكبر للهدوء والتجدد.





الوحدة الطبيعة الصحة النفسية الانتماء الدراسات

