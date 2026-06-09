دراسة إيطالية: الصوم يطيل عمر مريضات سرطان المبيض ويعزّز فعالية الكيميو

دراسة طبية إيطالية تظهر أن الصوم قبل وبعد جلسات العلاج الكيماوي يحسّن الاستجابة العلاجية ويؤخر تطور سرطان المبيض لدى المريضات.

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن تأثير الصوم على تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي لدى مريضات سرطان المبيض . قسم الباحثون المشاركات في التجربة إلى فريقين: حافظت المشاركات في الفريق الأول على نظامهن الغذائي المعتاد، بينما التزمت المشاركات في الفريق الثاني ب الصوم لمدة 36 ساعة قبل جلسة العلاج الكيماوي و24 ساعة بعدها.

أظهرت النتائج أن الصوم ساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج، كما ساهم في إبطاء تطور السرطان بمتوسط 38 شهراً للمجموعة الصائمة مقابل 24 شهراً للمجموعة الأخرى. يعتقد الباحثون أن الآلية الأساسية تعود إلى قدرة الصوم على خفض مستويات الإنسولين في الدم، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز نمو الخلايا السرطانية. وقد لاحظ الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الإنسولين لدى المجموعة التي صامت خلال فترات العلاج.

في تصريحات لموقع 'هيلث داي' المتخصص في الأبحاث الطبية، أكد الباحثون أن علاج المراحل المتأخرة من سرطان المبيض remains تحديًا كبيرًا، مما يستدعي البحث استراتيجيات بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين فعالية العلاجات الحالية. تعتمد هذه النتائج على مراقبةaried من المشاركات على مدى سنين، مما يعطيها وزناً متسقلاً في السياق الطبي. تبرز الدراسة أهمية التغذية كعامل مساعد في مكافحة الأورام، وفتح آفاق جديدة للدراسات المستقبلية حول تأثير الصوم المتقطع على أنواع أخرى من السرطان.

يبقى التركيز على كيفية دمج هذه الممارسات في الخطط العلاجية دون التأثير على جودة حياة المريضات. زيادة الوعي حول هذه النتائج قد يساعد في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، خاصة أن سرطان المبيض يبقى من أكثر الأورام تصعبياً في العلاج المتأخر





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