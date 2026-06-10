دراسة: تمارين القوة لمدة ساعتين أسبوعياً تقلل خطر الوفاة بنسبة 13%

دراسة أمريكية حديثة تكشف أن ممارسة تمارين القوة بين 90 و119 دقيقة أسبوعياً تقلل خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13%، وتخفض خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان والأمراض العصبية. وتؤكد الفوائد على الحفاظ على الحركة والاستقلالية لدى كبار السن.

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن ممارسة تمارين القوة بانتظام قد تكون من أكثر العادات تأثيراً على ال صحة مع التقدم في العمر. وتشير النتائج إلى أن تخصيص ما بين ساعة ونصف وحتى ساعتين أسبوعياً لهذه التمارين قد يقلل من خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض العصبية.

أظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي (The British Journal of Sports Medicine)، أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين التحمل لمدة تتراوح بين 90 و119 دقيقة أسبوعياً كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 13 بالمئة مقارنة بمن لم يمارسوا هذه التمارين. كما تراجع خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 19 بالمئة، فيما انخفض خطر الوفاة بالأمراض العصبية المرتبطة بالخرف بنسبة 27 بالمئة.

وتشير هذه النتائج إلى أن فوائد تمارين القوة لا تقتصر على زيادة الكتلة العضلية وتحسين اللياقة البدنية، بل تمتد أيضاً إلى دعم صحة القلب والدماغ. وبحسب الدراسة، انخفض خطر الوفاة لدى هؤلاء بنسبة وصلت إلى 45 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون تمارين التحمل ويعانون من مستويات منخفضة من النشاط الهوائي. وفي المقابل، لم تظهر فوائد إضافية واضحة عند تجاوز 120 دقيقة أسبوعياً من تمارين القوة، ما يشير إلى أن الاعتدال والاستمرارية قد يكونان أكثر أهمية من زيادة مدة التدريب.

ويرى خبراء الصحة أن الهدف من ممارسة الرياضة لا يتمثل فقط في إطالة العمر، بل في الحفاظ على القدرة على الحركة والاستقلالية والنشاط مع التقدم في السن. كما أن تمارين القوة تساعد على تقوية العظام والمفاصل وتحسين التوازن، وهي عوامل تزداد أهميتها لدى كبار السن، ولا سيما النساء بعد انقطاع الطمث. كما يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر السقوط والإصابات وتحسين القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

ورغم النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن الدراسة تثبت وجود ارتباط بين تمارين القوة وتحسن المؤشرات الصحية، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن هذه التمارين هي السبب المباشر وراء انخفاض معدلات الوفاة، كما أن البيانات اعتمدت جزئياً على المعلومات التي قدمها المشاركون عن عاداتهم الرياضية. ومع ذلك، تضاف هذه النتائج إلى الأدلة العلمية المتزايدة التي تؤكد أن إدراج تمارين التحمل ضمن الروتين الأسبوعي قد يكون خطوة مهمة نحو حياة أطول وأكثر صحة.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تتزايد فيه التوصيات الصحية حول أهمية النشاط البدني. فقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الشامل للصحة وذكرت الأسباب العشرة الأولى التي تؤدي إلى موت البشر، وضمت القائمة تسعة أمراض، وسببا آخرا ليس له علاقة بالصحة. ويشدد الخبراء على أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز صحة القلب والعقل، وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة، وتحسن جودة الحياة بشكل عام. من ناحية أخرى، قد يحتار الكثيرون في اختيار الوقت المثالي لأداء التمارين الرياضية ونجاعتها في بنية العضلات والتحمل.

الأمر يختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك قواعد لا بد من مراعاتها لتحدد بنفسك توقيتك المثالي الذي لا يتعارض مع إيقاعك الحيوي. ويوصي الخبراء بممارسة تمارين القوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع التركيز على التنوع في التمارين لضمان استهداف جميع المجموعات العضلية. وفي سياق متصل، حافظ على قلبك شابًا وصحيًا. اكتشف أسرار الخبراء مع أفضل مكونات لنبض أقوى وحياة أطول!

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