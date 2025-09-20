كشفت دراسة حديثة أن النحافة المفرطة قد تشكل خطرًا أكبر على الصحة وطول العمر مقارنة بالوزن الزائد، مما يثير تساؤلات حول دقة استخدام مؤشر كتلة الجسم كأداة وحيدة لتقييم الصحة. كما تتضمن الأحداث الإعلان عن فعاليات لدعم الزواج، ظاهرة فلكية نادرة، وتوصيات غذائية، بالإضافة إلى تطورات في مجال السياحة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

كشفت دراسة دنماركية حديثة عن نتائج مثيرة للاهتمام حول العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) والعمر المتوقع، مما يثير تساؤلات حول الاعتماد على هذا المؤشر كأداة وحيدة لتقييم ال صحة . أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 85 ألف شخص بالغ، أن النحافة المفرطة قد تكون أكثر خطورة على ال صحة وطول العمر من الوزن الزائد. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 18.5 كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بثلاثة أضعاف مقارنة بمن لديهم مؤشر يتراوح بين 22.5 و 24.9، وهو ما يعتبر ضمن النطاق الصحي حاليًا.

هذه النتائج تشير إلى أن النحافة، التي غالبًا ما يتم تجاهلها في سياق تقييم المخاطر الصحية، قد تكون مؤشرًا على مشاكل صحية كامنة لم يتم تشخيصها بعد. ويفسر الباحثون هذه النتائج جزئيًا بالتقدم الطبي في علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري وأمراض القلب، مما يجعل النطاق الأكثر أمانًا لـ BMI يتراوح بين 22.5 و 30 على الأقل في السياق الدنماركي. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الاعتبار عوامل مهمة مثل توزيع الدهون، الكتلة العضلية، ونمط الحياة، مما يحد من دقته كأداة شاملة لتقييم الصحة. فقدان الوزن الشديد، الذي يؤدي إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم، قد يكون علامة مبكرة على أمراض خطيرة مثل السرطان أو السكري من النوع الأول. وبالتالي، فإن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده قد يغفل عن هذه المخاطر الصحية الهامة.\وبعيدًا عن سياق الصحة، شهدت الأحداث تطورات متنوعة. فقد أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء «رعاية» عن مشاركة 2000 عريس وعروس في 15 نسخة سابقة من فعاليات الجمعية، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الزواج وتأسيس الأسر المستقرة في المجتمع. على صعيد آخر، يشهد سكان نصف الكرة الجنوبي اليوم ظاهرة فلكية نادرة، وهي كسوف شمسي جزئي استثنائي يُعرف بـ «كسوف الاعتدال»، مما يتيح فرصة رائعة للمهتمين بعلم الفلك لمشاهدة هذا الحدث السماوي. وفي سياق الصحة العامة، أوضحت الطبيبة العامة سابينا شفيكوفا من مستشفى كراسنوغورسك أن البالغين يحتاجون إلى تناول ما بين 300 و 400 غرام من الخضروات والفواكه يوميًا للحفاظ على صحة جيدة وتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. هذه التوصية تؤكد على أهمية التغذية السليمة في الوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة العامة.\وفي مجالات أخرى، يشهد قطاع السياحة الثقافية اهتمامًا متزايدًا، حيث تشهد المواقع الأثرية في منطقة الجوف إقبالًا متزايدًا من الزوار والمهتمين بالتراث، مما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية وتعزيزها كوجهات سياحية. هذا الاهتمام المتزايد يعكس وعيًا متناميًا بأهمية التراث الثقافي ودوره في تعزيز الهوية الوطنية. على صعيد آخر، تلقت شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتعاني من اضطراب الوسواس القهري، الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى أغري للتدريب والبحوث في ولاية أغري التركية، مما يؤكد على أهمية توفير الرعاية الصحية النفسية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من هذه الاضطرابات. وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، طور فريق من العلماء أداة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية إصابة الأشخاص بأكثر من 1000 مرض، من بينها السرطان، مما يبشر بتقدم كبير في مجال الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص المبكر. بالإضافة إلى ذلك، سجلت المقاهي الأدبية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عددها إلى 82 مقهى أدبيًا خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأدب والثقافة في المجتمع





