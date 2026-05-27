دراسة: الاعتماد الألماني على الصين يرتفع في السلع الاستراتيجية رغم استراتيجية تقليل المخاطر

كشفت دراسة ألمانية عن ارتفاع ملحوظ في حصة الصين من واردات ألمانيا للبطاريات والخلايا الشمسية والفيتامينات ومعادن نادرة، مما يعمق التبعية الاقتصادية بين البلدين رغم استراتيجية برلين الرسمية لتقليل الاعتماد على الصين في القطاعات الحساسة.

في قطاعات استراتيجية حيوية، تشير دراسة حديثة إلى واقع معاكس للاستهداف الرسمي، حيث تتزايد الاعتماد الألماني على الواردات الصين ية بشكل ملموس في السنوات الأخيرة. كشفت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ألمانية أن حصة الصين من واردات ألمانيا للبطاريات القابلة لإعادة الشحن المصنوعة من الليثيوم ارتفعت sharply من 49.7 بالمئة عام 2023 إلى 66.5 بالمئة عام 2025، مما يعمق الارتباط الاقتصادي والتقني بين البلدين.

Similarly، زادت حصة الصين في واردات ألمانيا من الخلايا الشمسية من 65.3 إلى 72.9 بالمئة في الفترة نفسها، كما هيمنت بشكل متزايد على سوق الفيتامينات والبروفيتامينات، حيث قفزت حصتها من 71.3 إلى 81.6 بالمئة، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق بنسبة 92.6 بالمئة من إجمالي الواردات في هذا القطاع. يسلط البحث الضوء على أن الصين أصبحت المورد شبه الحصري لمعادن أرضية نادرة ضرورية لصناعة المحركات الكهربائية والمغناطيسات عالية الأداء، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والساماريوم، حيث ارتفعت واردات ألمانيا من هذه المواد من 3.1 أطنان في 2023 إلى 13 طنا في 2025.

علق الباحث فريدريك شبور على هذه المؤشرات بالقول إن ألمانيا "بدلًا من تنويع مصادرها في القطاعات الحساسة، أصبحت أكثر اعتمادًا على الصين، وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية". هذه الاتجاهات تتناقض بوضوح مع أهداف الاستراتيجية الألمانية تجاه الصين، التي أطلقتها حكومة الائتلاف السابقة في يوليو 2023 ودعت إلى خفض الاعتماد على بكين في المجالات الاستراتيجية، واصفة الصين بأنها "شريك ومنافس وخصم منهجي في آن واحد".

رغم التغير الحكومي، لا تزال هذه الاستراتيجية تشكل الإطار المرجعي للائتلاف الحاكم الحالي بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، ويتضمن الاتفاق الحكومي العمل وفق مبدأ "تقليل المخاطر" (De-Risking) للحد من التبعية الاقتصادية دون قطع العلاقات. في هذا السياق، تزور وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه الصين هذا الأسبوع على رأس وفد يضم حوالي 40 شركة ألمانية، لبحث التعاون المستقبلي والحوار مع الحكومة الصينية، في محاولة من برلين لتعزيز أمنها الاقتصادي وسلاسل التوريد، خاصة في قطاع المواد الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمخاوف الأوروبية من الاعتماد المفرط على الصين في القطاعات الحيوية





