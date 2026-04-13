دراسة: كوفيد-19 قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة

كشفت دراسة حديثة عن صلة محتملة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرطان الرئة، مع تسليط الضوء على الآليات البيولوجية المعقدة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك. الدراسة، التي شملت تحليل بيانات ضخمة، أشارت إلى أن المتعافين من كوفيد-19 قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، خاصة المدخنين. كما تتناول الدراسة دور بروتين 'سبايك' والإنزيم TYMP في هذه العملية، وتقدم رؤى حول إمكانية تطوير علاجات جديدة.

أظهرت الدراسة أن الفيروس قد يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بسرطان الرئة، خاصة لدى المدخنين، وذلك من خلال تفاعلات بيولوجية معقدة يقودها بروتين 'سبايك' الموجود على سطح الفيروس. ومنذ بداية الجائحة، لاحظ الأطباء أن العديد من المتعافين من كوفيد-19 يعانون من تليف رئوي، وهي حالة تتميز بتندب أنسجة الرئة، وهي معروفة طبياً بأنها تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان في المستقبل. لتحليل هذه العلاقة، قام فريق بحثي بقيادة البروفيسور أليكس غيليليس-هليل من الجامعة العبرية في القدس ومركز هداسا الطبي، بالتعاون مع باحثين من جامعة مارشال الأمريكية، بتحليل بيانات ضخمة شملت أكثر من 166 ألف مريض، مع مقارنة المجموعات بدقة لعزل آثار كوفيد-19 عن العوامل الأخرى. وخلص الباحثون إلى أن المتعافين من كوفيد-19 أظهروا زيادة طفيفة، لكنها ملحوظة إحصائياً، في خطر الإصابة بسرطان الرئة، حيث ارتفع الخطر النسبي بنسبة 22%. وقد كان هذا الخطر مرتفعًا بشكل خاص بين المدخنين الحاليين، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية خاصة بهذه الفئة. الدراسة لم تجد زيادة مماثلة في خطر الإصابة بسرطان الفم أو المثانة، مما يشير إلى أن الفيروس لديه تفضيل خاص للتأثير على أنسجة الرئة دون غيرها، مما يزيد من تعقيد فهم الآليات البيولوجية الدقيقة. لفهم الآلية البيولوجية التي تفسر هذه النتائج، تعمق الباحثون في دراسة المسارات الجزيئية داخل خلايا الرئة، فوجدوا أن بروتين 'سبايك' يلعب دورًا مركزيًا. يبدو أن هذا البروتين يغير طريقة تعامل الخلايا الرئوية مع مستقبل ACE2، مما يؤدي إلى زيادة تلف الأنسجة وتجددها بشكل غير طبيعي. هذه التغييرات تؤدي إلى تنشيط إنزيم 'ثيميدين فوسفوريلاز' (TYMP)، والذي تبين أنه المحرك الرئيسي لهذه السلسلة الخطيرة. يؤدي تنشيط هذا الإنزيم إلى زيادة الالتهاب، وتلف أنسجة الرئة، وتعزيز التليف، وتنشيط مسار إشارات STAT3، وتحويل البيئة المناعية داخل الرئة إلى بيئة داعمة للورم. تحديد هذا الإنزيم كمحرك مركزي يفتح الباب أمام إمكانيات علاجية واعدة، حيث يمكن تطوير أدوية تعمل على تثبيط هذا الإنزيم، مما قد يشكل نهجًا جديدًا ليس فقط للوقاية من السرطان، ولكن أيضًا للحد من التليف وأمراض الرئة المزمنة. يؤكد الباحثون أن الخطر الفردي ما يزال متواضعًا نسبيًا، لكن الأهمية تكمن على المستوى السكاني، خاصة لدى الفئات التي لديها عوامل خطر إضافية مثل التدخين. مع استمرار التعامل مع تداعيات الجائحة، يصبح فهم هذه الآليات البيولوجية أمرًا بالغ الأهمية للتدخل المبكر والوقاية الفعالة. في سياق آخر، يتفاقم التوتر في الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على موانئ إيران، بالتزامن مع تهديداته باستئناف الحرب. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب نحو 6% من سكان العالم بكوفيد طويل الأمد. وفي سياق آخر، أظهرت دراسة يابانية أن ارتداء الكمامات خلال جائحة كوفيد-19 ساهم في حماية القلب





