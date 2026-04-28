دراسة دولية تؤكد: التعليم يطيل العمر

أظهرت دراسة دولية أن التعليم يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع، مع وجود فجوة تصل إلى 10 سنوات بين المتعلمين وغير المتعلمين في بعض المناطق. الدراسة شملت بيانات من 13 دولة واستخدمت نموذجًا إحصائيًا جديدًا للتغلب على تحديات البيانات غير الكاملة.

أظهرت دراسة دولية واسعة النطاق، شارك فيها نخبة من الباحثين من جامعة مانشستر المرموقة في المملكة المتحدة والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية في النمسا، أن التعليم يلعب دوراً محورياً وأساسياً في تحديد متوسط العمر المتوقع للأفراد.

هذه الدراسة، التي تعتمد على منهجية إحصائية مبتكرة، تؤكد بشكل قاطع أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات تعليمية أعلى يميلون إلى العيش لفترات أطول مقارنة بنظرائهم الذين لم يحظوا بنفس الفرص التعليمية. النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي نُشرت في مجلة Demographic Research المرموقة، تستند إلى تحليل دقيق لبيانات شاملة تم جمعها من 13 دولة مختلفة، موزعة عبر مناطق جنوب شرق أوروبا، وغرب آسيا، وشمال إفريقيا، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1980 وحتى عام 2015.

هذا التنوع الجغرافي يضفي مصداقية أكبر على النتائج ويجعلها قابلة للتعميم على نطاقات أوسع. أظهرت نتائج التحليل نمطاً واضحاً ومقنعاً يشير إلى وجود فجوة ملحوظة في متوسط العمر المتوقع بين الأفراد الحاصلين على تعليم عالٍ وأولئك الذين لم يتلقوا تعليماً كافياً. هذه الفجوة تتجاوز في بعض المناطق 10 سنوات كاملة، وهو ما يعكس التأثير العميق للتعليم على الصحة العامة وطول العمر.

كما كشفت الدراسة عن تأثير خاص للحصول على التعليم الثانوي أو العالي على صحة ورفاهية النساء في الفئة العمرية بين 20 و49 عاماً. فقد سجلت هذه الفئة معدلات وفيات أقل بشكل ملحوظ بين النساء المتعلمات، مما يؤكد الدور الحيوي للتعليم في تمكين المرأة وتحسين صحتها الإنجابية والصحة العامة بشكل عام.

البروفيسور أركاديوش فيشنيفسكي، الخبير البارز في جامعة مانشستر، يوضح هذه النتائج بالقول إن الحصول على التعليم لا يقتصر على اكتساب المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يرتبط أيضاً بزيادة الوعي الصحي، وتحسين فرص العمل والدخل، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بنمط الحياة الصحي. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز الصحة العامة وإطالة العمر.

في السابق، كانت الاستنتاجات المتعلقة بالعلاقة بين التعليم وطول العمر تعتمد بشكل كبير على بيانات متوفرة من الدول التي تمتلك أنظمة إحصاء متطورة ودقيقة. في المقابل، كانت النتائج في الدول التي تعاني من ضعف البنية الإحصائية غير متسقة وغير موثوقة. وقد تمكن فريق البحث من التغلب على هذه العقبة الصعبة من خلال تطوير نموذج إحصائي متطور يجمع بيانات متفرقة من مصادر متعددة، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، ومجموعة متنوعة من المصادر الطبية الموثوقة.

هذا النموذج المبتكر يتيح سد الفجوات في البيانات وتوفير تقديرات أكثر دقة وموثوقية للعلاقة بين التعليم وطول العمر في مختلف البلدان. يؤكد البروفيسور فيشنيفسكي على أهمية هذا النهج الجديد قائلاً: في العديد من البلدان التي تفتقر إلى سجلات دقيقة للمواليد والوفيات، لا تتوفر بيانات موثوقة حول العلاقة بين التعليم وطول العمر. لكن نموذجنا يتيح سد هذه الفجوات، وقد توصلنا إلى نتيجة واضحة مفادها أن التعليم يسهم في إنقاذ الأرواح.

هذا البحث القيم يعيد صياغة النظرة التقليدية إلى سياسات التعليم، حيث لم يعد يُنظر إلى المدارس والجامعات بوصفها مجرد مؤسسات لإعداد القوى العاملة، بل أيضاً كأداة أساسية لتعزيز الصحة العامة وزيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة للمجتمعات بأكملها. الاستثمار في التعليم ليس مجرد استثمار في المستقبل الاقتصادي، بل هو أيضاً استثمار في صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات





