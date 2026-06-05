دب ياباني يُظهر ذكاءً غير عادي بعد هجمات عُرضية على أربعة عمال في فوكوشيما

تُتابع السلطات اليابانية مطاردة دبٍ بريٍّ ذكي هاجم أربعة عمال في مصانع فوكوشيما، حيث افتتح النوافذ وصبّ الماء، وسط تزايد أعداد الدببة وتغيرات المناخ التي تغذّي سلوكها الإدراكي.

تواصلت السلطات المحلية في مدينة فوكوشيما باليابان جهودها لتتبع دبٍ بريٍّ وُصف بأنه "ذكيًّا جدًا" بعد أن شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث الغير مألوفة خلال أيام قليلة.

ففي مساء الأربعاء الماضي، تمكن الدب من التسلل إلى مبنى صناعي في أحد المصانع، حيث فتح نافذة وقفلها ثم شق طريقه إلى الخارج، معتمدًا على مهاراته الحركية والذهنية لتجاوز الفخاخ الأمنية. بعد ذلك، انتقل إلى مبنى آخر، حيث فتح صنبور المياه ليروي عطشه قبل أن يهاجم أربعة عمال، ما أسفر عن إصابة جميعهم بجروح متفاوتة. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية، بينما عاد الدب إلى المناطق المحيطة بالغابات متجنبًا الصيادين الذين استُخدم معهم بنادق تخدير وفخاخ إلكترونية.

تشير التقارير إلى أن الدب لا يزال طليقًا حتى يوم الجمعة، وقد صرح عمدة فوكوشيما للصحفيين أن الحيوان أظهر سلوكًا غير عادي، حيث تمكن من فتح قفل النافذة وإغلاقه مرة أخرى، ما يدل على درجة عالية من الذكاء والقدرة على التعلم. وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من تزايد أعداد الدببة في اليابان، معزوين ذلك إلى ظاهرة "التدفّق الغذائي" في ظل تغير المناخ، حيث وفرت المزارع والبساتين وفرة من البلوط والغزلان والخنازير البرية غذاءً غنيًا وميسرًا للدببة، ما أدى إلى نمو أعدادها بسرعة غير مسبوقة.

علاوة على ذلك، ساهم التحول الديموغرافي في توسيع نطاق توطّن الدببة؛ فالهجرة المستمرة للسكان من المناطق الريفية إلى المدن أدت إلى هجرة التجاور البشري بين البشر والبراري، مما اضطر الدببة إلى البحث عن مصادر غذائية جديدة في المناطق السكنية والقرية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليابان تزايدًا ملحوظًا في التقارير عن هجمات الدببة في عدة مقاطعات، ما يستدعي تعزيز التعاون بين صيدي الدببة ووحدات الشرطة والإطفاء لتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لضبط الموقف وضمان سلامة المواطنين.

من منظور علمي، أوضح الباحثون أن الذكاء المتزايد لدى الدببة لا يقتصر على حل المشكلات الميكانيكية فحسب، بل يمتد إلى سلوكيات اجتماعية مثل أخذ المياه من الصنابير العامة، وهو ما يعكس قدرة الحيوان على التكيف السريع مع البيئة الحضرية المعقّدة. إن فهم هذه السلوكيات وتحديد العوامل التي تؤدي إلى تصاعد حدة التفاعل بين الإنسان والحيوان يعدّ خطوة أساسية لتجنّب وقوع حوادث مستقبلية وضمان توازن بيئي مستدام بين الطرفين





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دب ذكي فوكوشيما هجمات حيوانات تغير المناخ السلامة العامة

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