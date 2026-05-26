دار سك العملة في باريس تطلق عملة ماريان الذهبية استثماراً جديداً في ظل ارتفاع أسعار الذهب

أعلنت دار سك العملة في باريس عن عملة ماريان الذهب الجديدة بأحجام تتراوح بين أونصة كاملة وعُشر الأونصة، مع خيار الصيغة الرقمية، في وقت تشهد فيه أسعار الذهب قفزة تاريخية.

أعلنت دار سك العملة في باريس، المؤسسة الحكومية التي تصنع العملات الفرنسية منذ أكثر من ألف عام، عن إطلاق عملة استثمارية جديدة من الذهب الخالص تحمل اسم " ماريان الذهب " (Marianne-or).

تم تصميم هذه العملة لتلبي طلب المستثمرين المتزايد على المعادن الثمينة كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية. تنقسم العملة إلى أربعة أحجام مختلفة تتراوح أوزانها بين أونصة كاملة (31.1 غرام) وعُشر الأونصة (3.11 غرام)، وجميعها مصنوعة من الذهب النقي بنسبة 999 من الألف. يظهر على الوجه الأمامي صورة ماريان، رمز الجمهورية الفرنسية، بينما يتضمن الوجه الخلفي خريطة الأقاليم الفرنسية.

يُعَدُّ هذا الإطلاق جزءاً من استراتيجية دار سك لتعزيز إيراداتها من خلال توسيع نطاق منتجاتها إلى الفئة الاستثمارية، وهو يأتي في وقت تشهد فيه أسعار الذهب قفزة تاريخية، حيث وصل سعر الأونصة إلى تقريباً 5600 دولار في يناير 2026 بعد ارتفاع بنسبة 65٪ خلال عام 2025. توفر دار سك للعملاء خيارين لاقتناء العملة: الإبقاء على القطعة المادية في خزائن المؤسسة أو اختيار الصيغة الرقمية المعروفة بـ "e‑Marianne" التي تضمن حفظ الذهب وتأمينه بصورة إلكترونية.

بدأت عمليات البيع عبر الإنترنت يوم الثلاثاء للمستثمرين المخلصين وجامعي العملات التذكارية، مع فتح باب الشراء للجمهور العام ابتداءً من 16 يونيو. سيُحدَّد سعر كل قطعة وفقاً للأسعار الفورية للذهب في لحظة الشراء، ما يمنح المستثمرين شفافية تامة في التعامل. كما ستستمر عملية سك العملة في المقر التاريخي للمؤسسة على ضفاف نهر السين، الموقع الذي يعمل به منذ عام 1775.

تسعى دار سك من خلال عملة "ماريان الذهب" إلى دخول سوق السبائك النقدية العالمية التي يهيمن عليها منتجات مثل "كروغراند" الجنوب أفريقية و"ورقة القيقب" الكندية. وعلى الرغم من أن المؤسسة لم تصدر توقعات دقيقة لمبيعات العملة الجديدة، فإن إيراداتها وصلت إلى 197 مليون يورو في عام 2025 بزيادة طفيفة قدرها 1.7٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تنوع مصادر الدخل بين العملات الوطنية، العملات الأجنبية، المجموعات التذكارية والمنتجات الفنية.

يُتوقع أن تسهم هذه العملة في تجديد الاهتمام بالاستثمار في الذهب داخل فرنسا، خاصةً أن المستثمرين المحليين كانوا يعتمدون في السابق على قطع قديمة مثل "لويس الذهب" أو "النابليون" التي توقفت سكّها منذ قرن





