داتالاند: متحف الذكاء الاصطناعي في لوس أنجليس الذي يحول بيانات الفراشات إلى فن مذهل

يستعرض متحف داتالاند الجديد في لوس أنجليس، الذي أسسه الفنان الرقمي رفيق أناضول، إمكانيات الفن المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال تحويل بيانات الطبيعة إلى عروض بصرية حية. يسلط المقال الضوء على رحلة الفنان الإلهامية من غابات الأمازون إلى قاعة العرض، ويتناول الجدل النقدي вокруг أعماله السابقة، ويقدم لمحة عن المعرض الافتتاحي "أحلام الآلة: الغابة المطيرة".

في وسط مدينة لوس أنجليس، يقف متحف داتالاند الذي لم يفتح أبوابه بعد كونه متحفاً مخصصاً للفن المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد حصل طلاب من دورة الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس على فرصة الاطلاع المسبق عليه بدعوة من أستاذهم الفنان الرقمي رفيق أناضول .

أسس أناضول المتحف مع زوجته الرسامة إفسون إركيليتش، ومن المنتظر أن يصبح إضافة مهمة للمشهد الفني التقني المزدهر في المدينة، بل ربما يكون المتحف الأكثر طموحاً من نوعه حتى الآن. عند الدخول، تغمر الزائر عروض بصرية مذهلة: صور ملونة لنباتات وحيوانات غابات الأمازون البرازيلية تتحرك على الجدران والأرضية بتقنية ثلاثية الأبعاد، تتسارع ثم تتباطأ، وتظهر خطوط ودوائر من الضوء الأبيض وأنماط تجريدية بألوان متعددة تملأ المكان.

يشرح أناضول أن هذه الأنماط الجميلة مستوحاة من أجنحة الفراشات، حيث يحول نظام الذكاء الاصطناعي الذي طوره بيانات فراشات الغابات المطيرة إلى صور متحركة باستمرار. يستخدم أناضول بيانات من موسوعة الحياة التابعة للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، تشمل أصول وعمر وأنماط ألوان وسلوك الفراشات. يقول إن "البيانات ليست مجرد أرقام"، فمع انفجار المعلومات منذ ستينات القرن الماضي أصبح任何 شيء تقريباً بيانات يمكن تحويلها إلى فن.

بدأ أناضول بناء سمعته قبل عقد بعروض تجريدية لأمواج ألوان تعكس بيانات الطقس وغيرها من الظواهر. وانطلقت مسيرته بشكل كبير في 1988 عندما كلفته أوركسترا لوس أنجليس الفيلهارمونية لعرض أرشيفها المرقم على سقف قاعة والت ديزني. انتشرت أعماله في متاحف عالمية مثل غوغنهايم بلباو ومتحف هامر وغيرها في العديد من البلدان.

لكن عمله "غير الخاضع للإشراف" في متحف الفن الحديث في نيويورك بين 2022 و2023 أثار جدلاً واسعاً: أعجب البعض ووصفوه بأنه "تحفة فنية مبكرة للفن المولّد بالذكاء الاصطناعي"، بينما انتقده آخرون ووصفوه بـ"مصبابحم بركانية ضخم بتقنية التكنو". ربما يعكس هذا الجدل صعوبة فهم فن الذكاء الاصطناعي. لكن معرض "أحلام الآلة: الغابة المطيرة" الافتتاحي في داتالاند يسلط الضوء على الإلهام وراء أعمال أناضول.

قبل خمس سنوات، رافقته زوجته إفسون إركيليتش في رحلة إلى الأمازون لزيارة شعب ياواناوا، 원户籍 السكان الأصليين الذين يعتمدون على ستارلينك وواتساب للتواصل. تأثر أناضول بشكل كبير بكيفية عيش Yaowanawa في الغابة، وسأل نفسه: "هل يمكن أن تأتي الغابة المطيرة إلينا؟

". في داتالاند، يتحقق ذلك في "غرفة اللانهاية"، محور المعرض، حيث يُعرض فيلم مدته ثماني دقائق مولّد بالذكاء الاصطناعي بشكل متواصل على جدران وأرضية وسقف عاكسة. يُظهر الفيلم طائراً طناناً زجاجياً "شجرة حكمة" مستوحاة من الأمازون. يحكي أناضول أنه رأى هذا الطائر في أحلامه بعد مقابلته للزعيم المحلي الذي شرح له أن الطائر لا يغرد إلا عندما يأخذ أنفاسه الأخيرة من شجرة الحكمة، فكان ذلك إلهاماً مباشراً للعمل الفني.

باختصار، يقدم داتالاند نموذجاً جديداً للفن التفاعلي الذي يدمج البيانات والتقنية مع الإلهام الطبيعي والثقافي، محولاً التجربة الفنية إلى رحلة خيالية تنقل الزائر إلى قلب الغابة المطيرة عبر لغة الخوارزميات





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