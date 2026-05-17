خيمة الحزن على قرية بني Shaqir بسبب وفاة أربعة طلاب في حادث مأساوي

خيّم الحزن على قرية «بني شقير» التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عقب مصرع أربعة طلاب في الصف الثالث الإعدادي إثر حادث مأساوي، جراء انفجار خزان وقود دراجة نارية داخل منزل أحدهم، أمس (السبت).

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا، الذين جمعتهم صداقة وثيقة منذ الطفولة، كانوا مجتمعين داخل غرفة لمراجعة دروسهم استعداداً للامتحانات المقررة خلال أيام، بالتزامن مع تنظيف خزان وقود الدراجة النارية باستخدام سلك معدني. وأوضحت التحقيقات أن تشغيل جهاز تكييف متنقل داخل الغرفة المغلقة، مع صدور شرر كهربائي من الدراجة، أدى إلى اشتعال الوقود فوراً وحدوث الانفجار، لتلتهم النيران المكان بسرعة فائقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بأسيوط قد تلقت بلاغاً بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين وفاة الطلاب الأربعة متأثرين بإصاباتهم البالغه، وجرى نقل جثامينهم إلى مستشفى منفلوط المركزي. كما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الملابسات النهائية للواقعة





