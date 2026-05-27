خوف وقلق في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى

غارات إسرائيلية في قطاع غزة، وعدم الحصول على الطعام والبضائع اللازمة للاحتفال بالعيد، وعدم أداء فريضة الحج، وعدم إدخال لحوم الأضاحي. هذه هي الظروف التي يعيشها سكان قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى.

في أول أيام عيد الأضحى ، طغت الأجواء ال خوف ية على فرح ته في قطاع غزة ، حيث استمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، مما دفع السكان إلى الت خوف من الأوضاع الأمنية المتدهورة.

وعلى الرغم من أن العيد هو وقت للفرح والترفيه، إلا أن الحرب المستمرة بين إسرائيل وفلسطين قد قلبت هذه العادة على رأسها. وذكرت مصادر فلسطينية أن غارات إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات. كما أضافت أن هذه الغارات جعلت من الصعب على السكان الحصول على الطعام والبضائع اللازمة للاحتفال بالعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة. ويعتبر هذا الإجراء ردًا على سياسة إسرائيلية تمنع سكان غزة من أداء فريضة الحج وتمنعهم من إدخال لحوم الأضاحي. وبالنسبة للسكان الفلسطينيين، يعني هذا أنهم يعيشون في ظروف قاسية، حيث يعانون من نقص في الطعام والمواصلات، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتالي، فإن فرحة عيد الأضحى هذه السنة في قطاع غزة هي مختلفة عن سابقتها، حيث تتميز بالخوف والقلق، بدلاً من الفرح والترفيه





