خلل في محفظة PalPay يعطل الحياة اليومية في غزة ويكشف هشاشة الوضع الاقتصادي

تسبب عطل تقني في محفظة PalPay الإلكترونية في قطاع غزة في إرباك واسع النطاق للحياة اليومية، مما سلط الضوء على الاعتماد المتزايد على الدفع الرقمي في ظل أزمة سيولة حادة وتدهور البنية التحتية.

تسبب خلل تقني في إحدى المحافظ الإلكترونية المحلية بقطاع غزة في إرباك واسع النطاق للحياة اليومية، بما في ذلك المواصلات والأسواق والتعاملات المالية. يعاني قطاع غزة من شح حاد في السيولة النقدية وتدهور حالة العملات الورقية المتداولة، مما جعل الاعتماد على المحافظ الإلكترونية مثل PalPay و jawwal pay أمراً شبه ضروري.

وقد أدى توقف خدمات PalPay لعدة ساعات بسبب أعمال تطوير وصيانة إلى تعطل عمليات البيع والشراء، وتأخير وصول الاحتياجات الأساسية للسكان، وإحداث أزمة في قطاع المواصلات الذي يعاني بالفعل من نقص الوقود وتضرر المركبات. يعكس هذا الخلل هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة، حيث يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للاعتماد على حلول رقمية غير مستقرة في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت المتكرر.

وقد عبر السكان عن قلقهم من استمرار هذه الأعطال وتأثيرها على حياتهم اليومية، بينما أشار التجار إلى تراجع حركة السوق وتوقف المبيعات. وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن الدفع الإلكتروني، على الرغم من إمكاناته في تنشيط السوق، قد تحول إلى عبء إضافي في بيئة اقتصادية هشة، حيث يعتمد على بنية تقنية ومالية غير قادرة على تحمل هذا التحول.

وأشاروا إلى أن الاعتماد القسري على المحافظ الإلكترونية يكشف عن فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية للخدمة وقدرة النظام على الاستجابة، وأن ما حدث في غزة يمثل إدارة أزمة بأدوات غير مكتملة. وتسعى الشركة المالكة لـ PalPay إلى تحديث أنظمتها لضمان استمرار التداول حتى في ظل انقطاع الإنترنت، لكن هذا لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص السيولة وتدهور البنية التحتية.

يضاف إلى ذلك أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بسبب استمرار الحرب وإغلاق المعابر، مما يزيد من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية ويجعل الاعتماد على المحافظ الإلكترونية أكثر خطورة. إن هذا الخلل التقني ليس مجرد عطل مؤقت، بل هو عرض من أعراض أزمة اقتصادية عميقة تتطلب حلولاً جذرية لضمان استقرار الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.

يجب على الجهات المعنية العمل على إدخال السيولة إلى القطاع، وتوفير الكهرباء والإنترنت بشكل مستمر، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإيجاد حلول بديلة لضمان استمرارية الحياة الاقتصادية بحدها الأدنى. كما يجب على الشركات المالكة للمحافظ الإلكترونية الاستثمار في تطوير أنظمتها لضمان سلامتها واستقرارها، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين. إن الوضع في غزة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لإنقاذ الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية





