خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس المصري على ضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية أو بمقدرات شعوبها.

في إطار الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة برج العرب الجديدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث probíرت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان، والإجراءات التي اتخذتها مصر لحماية الأمن القومي الوطني، وكذا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والصناعة والنقل، وتعزيز الاستقرار في مصر وفرنسا والمنطقة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) على ضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، ودعم أمن واستقرار الدول العربية، وذلك خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وقد شدد السيسي على رفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية أو بمقدرات شعوبها، مؤكداً على حتمية نفاذ المساعدات لقطاع غزة وإعادة إعماره. كما استعرض الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة، والتداعيات السلبية للأزمة على أمن المنطقة والعالم، فضلاً عن انعكاساتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل.

وعبر عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه لا سبيل سوى إحياء العملية السياسية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية واستناداً لحل الدولتين





