خلافات في مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة تعرقل التوصل لاتفاق حول غزة

تشهد مشاورات الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلافات تعرقل التوصل لتفاهمات نهائية حول مستقبل قطاع غزة، وسط جهود مصرية لتقريب المواقف.

تشهد العاصمة المصرية القاهرة مشاورات مكثفة بين الفصائل ال فلسطين ية والوسطاء الإقليميين، وسط خلافات عميقة تعرقل التوصل إلى تفاهمات نهائية حول مستقبل قطاع غزة . كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أن الجهود المصرية ما زالت تبذل لتقريب المواقف بين الأطراف، لكن المحادثات لم تسجل حتى الآن أي اختراقات كبيرة.

وتتركز الخلافات على آليات إدارة القطاع بعد الحرب، بما في ذلك دور حركة حماس في المرحلة المقبلة، وملف نزع السلاح، وطبيعة الحكم الانتقالي. وتأتي هذه المشاورات في وقت حرج، حيث يواجه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي تحديات أمنية وسياسية متزايدة. وكانت حركة حماس قد أعلنت بدء سلسلة اجتماعات مع فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين في القاهرة، لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعابر واستكمال الترتيبات للمرحلة التالية.

ويركز الحوار على الملفات الأساسية مثل الإدارة المدنية والأمنية للقطاع، والمقترحات المتعلقة بتشكيل هيئات انتقالية تدير شؤون غزة في الفترة المقبلة. وقد وصل وفد من قيادة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، إلى جانب وفود من فصائل أخرى، في زيارة تستمر عدة أيام. في الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع سيطرته على القطاع، وهو ما أثار قلقا فلسطينيا ودوليا، خاصة بعد مقتل أكثر من 950 فلسطينيا منذ بدء الهدنة.

وتشير المصادر إلى وجود انقسامات داخل حركة حماس بين تيارين: الأول يميل إلى التنسيق مع إيران ويرفض التنازلات الكبيرة، والثاني يدعو إلى إبعاد غزة عن التعقيدات الإقليمية والتركيز على حلول عملية. كما تبرز خلافات مع حركة فتح وفصائل أخرى حول دور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. وتطالب إسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة، بنزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي، بينما ترفض حماس ذلك بشروطها.

ويشير محللون إلى أن نجاح المشاورات مرهون بقدرة الفصائل على تجاوز خلافاتها الداخلية، والاتفاق على رؤية موحدة تمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا وإعادة إعمار غزة. ويؤكد الكاتب المصري المتخصص في الشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي أن هناك خلافات بين قيادات حماس الداخل والخارج، وكذلك بين المحسوبين على إيران وآخرين يرون ضرورة إبعاد القطاع عن الصراعات الإقليمية.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب أن الأجواء إيجابية نسبيا، وأن جميع الفصائل توافقت على ضرورة رفع مبررات استمرار الحرب الإسرائيلية عبر توحيد الرؤية الفلسطينية لترتيبات اليوم التالي. وأضاف الرقب أن هناك تفاهما مبدئيا على تسليم سلاح الفصائل للشرطة الفلسطينية، ورفض أي تسليم لإسرائيل، مع الدفع نحو تنفيذ خطة ميلادينوف التي تتضمن وصول قوات استقرار دولي. وتبقى كلمة الفصل في يد القاهرة التي تسعى لتجاوز العقبات والتوجه إلى الإدارة الأميركية لإجبار إسرائيل على الالتزام بخطة السلام





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