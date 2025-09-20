خلاف عراقي سعودي حول الاستثمار: صراع نفوذ إقليمي أم مصالح اقتصادية؟

يشهد قانون الاستثمار السعودي في العراق معارضة شديدة من قوى سياسية وعسكرية عراقية، وسط اتهامات بالاستعمار ومخاوف من النفوذ السعودي. يعكس الخلاف صراعاً إقليمياً بين السعودية وإيران، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

شهدت العلاقات العراق ية السعودية توتراً جديداً على خلفية قانون الاستثمار السعودي المقترح في العراق . يمنح هذا القانون السعودية أراضٍ صحراوية لاستثمارها في الزراعة والدواجن، مع إمكانية التوسع ليشمل قطاعات أخرى كالطاقة والبنية التحتية. يعود تاريخ هذه المبادرة إلى عام 2018، حيث تشكل مجلس تنسيقي بين البلدين ووقعت اتفاقيات عدة. إلا أن مشروع القانون يواجه معارضة شديدة من قوى سياسية وعسكرية عراقية مقربة من إيران ، مما يعرقل تمريره في البرلمان.

\أجلت جلسة البرلمان العراقي التي كانت مخصصة لمناقشة القانون، ووجهت دعوات لسحبه من قبل نواب من كتلة حقوق التابعة لمليشيا كتائب حزب الله، بالإضافة إلى نواب من القوى الشيعية الأخرى. يصف هؤلاء النواب القانون بأنه مشروع مدمر واستعماري، ويتهمون السعودية بالسعي للسيطرة على الأراضي العراقية. يعارضون أيضاً التحويلات المالية السعودية التي يرونها غير مقيدة، بالإضافة إلى الحماية الاستثنائية التي سيتمتع بها الشركات السعودية. يؤكد المعارضون أن هناك أكثر من 100 نائب وقعوا على رفض إدراج القانون على جدول الأعمال. يرى معارضون أن هذا القانون يمثل تهديداً للسيادة والأمن القومي العراقي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية. ورفض قادة فصائل مسلحة أخرى ما وصفوه بمحاولات سعودية للاستيلاء على أراضي في مناطق مختلفة من العراق.\الخلاف على مشروع الاستثمار السعودي في العراق يتجلى في الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران، وهو صراع يتجاوز مجرد الاستثمار. يرى المحللون أن النفوذ الإيراني في العراق يعرقل أي تقارب سعودي، وأن الفصائل العراقية الموالية لإيران ترى في أي استثمار سعودي تهديداً لمصالحها ونفوذها. يعتبرون أن الاستثمارات السعودية ستؤدي إلى نفوذ سياسي سعودي، وقد تشجع على الانفصال السني. يؤكدون أن القرار السياسي العراقي لا يزال خاضعاً للتأثيرات الخارجية، وتحديداً من إيران. هذه التوترات تعرقل المشاريع الاستثمارية وتهدد بتأثير سلبي على العلاقات الثنائية. ويؤكد محللون أن العراق يخسر من خلال هذا التأخير، حيث أن الاستثمار السعودي يمثل فرصة لتنمية البلاد. بينما يؤكد آخرون أن هذا التعطيل يأتي في سياق صراع أوسع، حيث تسعى إيران إلى إحكام قبضتها على العراق، ومنع أي نفوذ سعودي.\في المقابل، أعربت السعودية عن استعدادها لضخ استثمارات كبيرة في العراق، وشدد مسؤولون سعوديون على دعمهم للعراق في أي مشروع اقتصادي. يؤكدون أن العلاقات بين البلدين أعمق من مجرد مشاريع استثمارية، وتشمل التبادل التجاري وعلاقات الحج والعمرة. ومع ذلك، يرى محللون أن المعارضة الشديدة للاستثمار السعودي تعكس صراعاً إقليمياً، حيث تسعى إيران وحلفاؤها في العراق إلى إضعاف أي علاقة تعيد العراق إلى محيطه العربي، وإنهاء الهيمنة الإيرانية. ويعتبرون أن استهداف المصالح السعودية من قبل هذه الأطراف قد يؤثر سلباً على العلاقات الثنائية، خاصة وأن العراق في أمس الحاجة إلى الدعم الإقليمي في هذه المرحلة





العراق السعودية الاستثمار العلاقات الثنائية إيران

