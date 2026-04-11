خلاف أمريكي حول برنامج الصواريخ الإيراني: 'وول ستريت جورنال' تكشف عن تقييمات متناقضة

كشفت 'وول ستريت جورنال' عن تقييمات متباينة داخل الإدارة الأمريكية بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، تتعارض مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي. بينما يؤكد الوزير انهيار البرنامج، يشير مسؤولون آخرون إلى أن إيران تحتفظ بترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية، قادرة على العمل من منشآت تحت الأرض. هذا الخلاف يلقي الضوء على تعقيدات تقييم القدرات العسكرية الإيرانية وتأثيرها على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

نقلت صحيفة ' وول ستريت جورنال ' عن مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، معلومات تتعارض مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن برنامج الصواريخ ال إيران ي. بينما صرح الوزير بأن البرنامج 'انهار فعليًا'، يؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران لا تزال تحتفظ بترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية ، قادرة على العمل من خلال إخراج منصات الإطلاق من منشآتها تحت الأرض. هذا الاختلاف في التقييم يسلط الضوء على تباين الآراء داخل الإدارة الأمريكية بشأن القدرات العسكرية ال إيران ية وتأثيرها المحتمل على المنطقة.

الصحيفة ذكرت أن التقييمات الأمريكية المتناقضة تعكس تعقيد تقييم القدرات العسكرية الإيرانية في ظل التوترات المستمرة. \وفقًا للمسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا للصحيفة، تحتفظ إيران بآلاف الصواريخ الباليستية التي يمكن نشرها. هذه الصواريخ قادرة على الإطلاق من منصات محمية تحت الأرض، مما يجعل اكتشافها وتدميرها أمرًا صعبًا. أشار المسؤولون إلى أن تدمير بعض منصات الإطلاق أو تعطيلها لا يعني القضاء على التهديد الإيراني بالكامل. أغلب المنصات المتبقية، بحسب التقديرات، قابلة للإصلاح أو يمكن استعادتها للعمل في أي وقت. هذه القدرة على الحفاظ على ترسانة صواريخ فعالة تمثل تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي وجهود الحد من التسلح. المسؤولون الإسرائيليون قدموا تقييمات مماثلة، مشيرين إلى أن إيران لا تزال تمتلك عددًا كبيرًا من الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى انخفاض في عدد الطائرات المسيرة الانتحارية التي تمتلكها. من جهة أخرى، لفتوا إلى احتمالية حصول إيران على أنظمة مماثلة من روسيا. عدم القدرة على تحديد المواقع الدقيقة لمنصات الإطلاق تحت الأرض، يجعل عملية الردع أو الهجوم أمرًا معقدًا.\تأتي هذه التقارير في سياق التوتر المستمر في المنطقة وجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. تستضيف إسلام آباد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى حل دائم. في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، لكنه ربط ذلك بفتح مضيق هرمز. هذه التطورات تعكس ديناميكية معقدة حيث تتداخل الجهود الدبلوماسية مع المخاوف الأمنية المتبادلة. تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتضاربة تسلط الضوء على عدم اليقين بشأن حجم وقدرات الترسانة الإيرانية، مما يعقد عملية صنع القرار المتعلقة بالأمن الإقليمي. رفض القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التعليق على هذه التقارير يزيد من الغموض ويشير إلى حساسية المعلومات المتعلقة بالوضع العسكري في المنطقة. هذه التطورات تتطلب تحليلًا دقيقًا للموقف وتقييمًا مستمرًا للمخاطر المحتملة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الصواريخ الباليستية الولايات المتحدة وول ستريت جورنال وزير الدفاع برنامج الصواريخ وقف إطلاق النار الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines