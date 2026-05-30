خلافات إيرانية حول التفاوض النووي مع واشنطن

تتصاعد الخلافات داخل أروقة السلطة ال إيران ية مع اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم محتمل بشأن الملف النووي، وسط محاولات من التيار المحافظ المتشدد لعرقلة المفاوضات والضغط على المرشد الجديد مجتبى خامنئي لرفض أي تنازلات للولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين ومصادر إيرانية، أن هذا التيار المتشدد، ورغم أنه محدود العدد، إلا أن له صخباً في الحياة السياسية، وله أيضاً أعضاء في البرلمان ومقعد في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو يعارض أي تنازلات لواشنطن، مستخدماً التجمعات الشعبية ووسائل الإعلام الرسمية والتصريحات العامة والخاصة، كأدوات لمحاولة عرقلة الاتفاق، مؤكدة أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم الإعلان عن اتفاق فعلي بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أرجأ اتخاذ القرار النهائي عقب اجتماع استمر ساعتين مع أعضاء إدارته في غرفة العمليات بالبيت الأبيض أمس.

وفي المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده لا تثق بواشنطن، مشدداً على أن طهران لن تتخذ أي خطوة قبل أن يتحرك الطرف الآخر أولاً. وأشارت الصحيفة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني، الذي يديره مسؤولون محسوبون على التيار المتشدد، عمل على تصوير المفاوضات باعتبارها فاشلة، ما دفع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى انتقاد هذه التوجهات والدعوة إلى تجنب إثارة الانقسامات الداخلية.

وقال بزشكيان إن المرشد السابق علي خامنئي كان مقتنعاً بضرورة التفاوض، مضيفاً: لكن الآن، نحن نروّج لفكرة أنه لا ينبغي التفاوض. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين مقربين من الحكومة الإيرانية أن المتشددين يمثلون أقلية سياسية، إلا أن تجاهلهم قد يخلق تحديات داخلية للنظام. وقال المحلل مهدي رحمتي إن هذا التيار لا يتحدث باسم غالبية الإيرانيين، لكنه حذر من أن تركه دون احتواء قد يجعله خطراً كبيراً على استقرار إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن مجتبى خامنئي وقف إلى جانب فريق التفاوض، رافضاً الضغوط التي مارسها متشددون بارزون، وداعياً في بيان أخير أعضاء البرلمان إلى الحفاظ على الوحدة وتجنب الانقسامات السياسية العبثية. على الجانب الآخر، تشير التحليلات إلى أن الموقف الإيراني الداخلي يعكس صراعاً أوسع بين رؤيتين: الأولى تدعو إلى الانفتاح والتفاوض لرفع العقوبات وإنعاش الاقتصاد، والثانية ترى في المفاوضات تنازلاً عن المبادئ الثورية وتهديداً للنظام.

ويُعتبر التيار المتشدد، الذي يضم شخصيات نافذة في الحرس الثوري وبعض المؤسسات الدينية، أن أي اتفاق مع واشنطن يقوض نفوذ إيران الإقليمي ويحد من برنامجها الصاروخي. وقد ازداد هذا الصراع حدة بعد وفاة المرشد السابق علي خامنئي وتولي ابنه مجتبى خامنئي منصب القيادة، حيث يحاول المتشددون اختبار حدود سلطته الجديدة. ويرى مراقبون أن مجتبى خامنئي يسعى إلى إثبات استقلاليته عن والده وكسب ثقة النظام، مما يجعله أكثر ميلاً لدعم التفاوض، لكنه في الوقت نفسه حريص على عدم إغضاب القواعد المتشددة.

من جهة أخرى، تواجه إيران تحديات اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة، وهو ما يضغط على صناع القرار في طهران للوصول إلى تفاهم يخفف الأعباء. لكن المفاوضات معقدة وتتضمن قضايا شائكة مثل التخصيب النووي والصواريخ الباليستية ودور إيران في الشرق الأوسط. ويبدو أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب تريد اتفاقاً يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، لكنها تضع شروطاً صارمة تتعلق بنفوذ طهران الإقليمي ودعمها للجماعات المسلحة.

وبينما يبدو الطرفان أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاق، فإن العوامل الداخلية الإيرانية قد تعرقل المسار. فالتقارير تشير إلى أن المتشددين يسعون إلى كسب الوقت أو دفع المفاوضات نحو الانهيار عبر توجيه انتقادات لاذعة للفريق التفاوضي واتهامه بالخيانة. وفي المقابل، يبذل الرئيس بيزشكيان جهوداً لتهدئة الأجواء، مؤكداً أن خيار التفاوض هو الإرث الذي تركه المرشد السابق، ويجب الحفاظ عليه.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة النظام الإيراني على تجاوز انقساماته الداخلية والتوصل إلى تفاهم مع واشنطن يحقق مصالحه العليا. ويبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي المحتمل للإعلان عن أي اتفاق. ووسط كل هذه التطورات، يبقى الشعب الإيراني هو المتضرر الأكبر من استمرار العقوبات والصراعات الداخلية، حيث ينتظر بفارغ الصبر أي انفراجة تحسن وضعه المعيشي





