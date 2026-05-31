خفض إسرائيل صادرات الغاز إلى مصر بسبب صيانة الحقول وتعديل الاتفاقية

تخفيض إسرائيل لصادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة 23% بسبب أعمال صيانة في حقلي تمار وليفياثان، بعد تعديل جوهري في اتفاقية التصدير يضيف 4.6 تريليون قدم مكعبة. Egypt's gas production deficit and plans to increase output and explore new reserves, alongside transport infrastructure projects and plans to mine lithium in the desert.

خفضت إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي المصدرة إلى مصر بنسبة 23% لتصل إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك بسبب أعمال صيانة جزئية في حقلي تمار وليفياثان بالبحر المتوسط.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات التشغيلية الروتينية اللازمة للحفاظ على تشغيل الحقول، مشيرة إلى أنها حصلت على الموافقة الرسمية وتمت بطلب من الجهة المشغلة. ويأتي هذا التخفيض بعد توقيع تعديل جوهري على اتفاقية تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر، حيث أضافت الشركة الشrineكة نيو ميد إنرجي حوالي 4.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين: الأولى تشمل تصدير 706 مليارات قدم مكعبة فور بدء التنفيذ، والثانية تصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعبة، رهناً باستكمال الاستثمارات في البنية التحتية.

وتsplit الوضع الحالي، يبلغ إنتاج مصر من الغاز حوالي 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، بينما يصل الطلب المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ويرتفع إلى 7.2 مليار في فصل الصيف، مما يجبر القاهرة على استيراد الغاز المسال لسد العجز. وتسعى مصر لرفع إنتاجها المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، مع حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تقدر بـ 12 تريليون قدم مكعبة.

في سياق آخر، تتحضر وزارة النقل المصرية لبدء المرحلة الخامسة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو مشروع ضخم يهدف إلى ربط شبكة المترو مباشرة بمطار القاهرة الدولي. كما سلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء على خطة مصر لإجراء مسح جوي شامل للكشف عن مخزون الليثيوم والمعادن النادرة في الصحراء، سعياً لجذب الاستثمارات الدولية وتحويل المنطقة إلى محرك جديد للنمو الاقتصادي





