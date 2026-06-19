خطيب المسجد الحرام يحذر من الاغترار بالأماني ويؤكد على أهمية الافتقار إلى الله في استغلال الوقت والعمر

في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، حذر الإمام صالح بن حميد المسلمين من الاغترار بالأماني والآمال، مشيرًا إلى سرعة مرور الأوقات وanoaging الأعمار، ودعا إلى استغلال العام الهجري الجديد بالتوبة والعمل الصالح، مع شرح عمق مفهوم الافتقار إلى الله وسبل تحقيقها ودلالتها.

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المسلمين من الاغترار بالأماني والآمال، مشيرًا إلى أن الأوقات تمضي سريعًا والأعمار تنقضي، ولا يبقى للإنسان بعد موته إلا ما قدّمه من عمل صالح.

واستشهد بآيات قرآنية تؤكد أن كل نفس ستجزى بما كسبت، وأن السعيد من استودع عمره عملًا صالحًا، بينما الشقي من شهد عليه سوء مقاله. وأكد أن العبد لا يصحبه إلى قبره إلا ما عمل وما جنى. ودعا الشيخ بن حميد المسلمين، مع استقبال العام الهجري الجديد، إلى مراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله، وسؤاله أن يبارك في الأعمار والأعمال والأرزاق، وأن يفتح أبواب الرحمة.

وشرح مفهوم الافتقار إلى الله كأعظم مقامات العبودية، موضحًا أن الصدق في هذا الافتقار يتحقق بتأمل العبد في ضعفه وفقره وحاجته وعجزه، ثم رفع ذلك كله إلى الله. وأشار إلى أن المفتقر إلى الله يلازم الدعاء والتضرع ولا يكله إلى نفسه طرفة عين. وبين أن العبد كلما كان لربه أذلَّ وأفقر était closer إليه، وأن العلم بالله يزيد صاحبه خشية، مستشهدًا بقول الفضيل بن عياض: "أعلم الناس بالله أخوفهم منه".

وأكد أن الخوف من الله يدفع إلى الحرص والجد والاقبال على الطاعة، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل". كما شرح أن الافتقار إلى الله سبب للغنى والرحمة والفضل، وأن السعادة الحقيقية تتحقق بكمال الذل لله والافتقار إليه. وحذّر من أن عدم الافتقار إلى الله يقود إلى الاستكبار، وأن العوائق بين العبد وربه ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية، مشيرًا إلى ways لازالها: التوحيديزيل الشرك، والالتزام بالسنةيزيل البدعة، والتوبة النصوحيزيل المعصية.

ودعا إلى استقبال العام الجديد بالتوبة والعمل الصالح، مؤكدًا أن العمل الصالح لا ينقضي حتى يأتينا الأجل. كما أوصى بصيام يوم عاشوراء، مستشهدًا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صيامه، وذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة اليهود بصوم يوم قبل أو بعده.

هذا وقد عادت خطبة الجمعة الثانية في المسجد النبوي على يد الشيخ الدكتور خالد المهنا، الذي حث على تقوى الله وطاعته للفوز بالمغفرة والأجر العظيم، مستشهدًا بالآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)





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