خطط أمريكية جديدة لاستهداف إيران في مضيق هرمز

كشفت مصادر لشبكة CNN عن خطط عسكرية أمريكية جديدة لاستهداف القوات الإيرانية في مضيق هرمز في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي، مع التركيز على 'الاستهداف الديناميكي' لقدرات إيران العسكرية.

تتضمن هذه الخطط خيارات متعددة، أبرزها التركيز على 'الاستهداف الديناميكي' لقدرات إيران العسكرية حول المضيق وجنوب الخليج العربي وخليج عُمان. وتشمل الأهداف المحتملة زوارق هجومية سريعة وسفن زرع ألغام وغيرها من الأصول التي استخدمتها طهران لإغلاق الممرات المائية الحيوية واستخدامها كورقة ضغط. هذا الإغلاق تسبب في تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة، مهددًا بتقويض جهود الرئيس ترامب لخفض التضخم في الولايات المتحدة. على الرغم من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 7 أبريل، إلا أن الجيش الأمريكي يواصل التخطيط لسيناريوهات مختلفة.

في حين استهدفت الضربات الأولية أهدافًا بعيدة عن المضيق، فإن الخطط الجديدة تركز على القدرة على شن ضربات أعمق داخل إيران. تشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، وأن إيران تمتلك عددًا كبيرًا من الزوارق الصغيرة التي يمكن استخدامها لشن هجمات على السفن، مما يعقد جهود الولايات المتحدة لفتح المضيق. ويؤكد مصدر مطلع على التخطيط العسكري أن نجاح أي عملية يعتمد على مدى استعداد الرئيس ترامب لتحمل المخاطر وإرسال السفن عبر المضيق.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر الجيش الأمريكي في استهداف أهداف ذات استخدام مزدوج وبنية تحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة، في محاولة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما يدرس استهداف قادة عسكريين إيرانيين محددين و'المعرقلين' داخل النظام الذين يعتقد مسؤولون أمريكيون أنهم يقوضون المفاوضات. ردًا على هذه التقارير، صرح مسؤول في البنتاغون بأن الجيش الأمريكي يقدم خيارات للرئيس، وجميع الخيارات مطروحة. في الوقت نفسه، يرى الرئيس ترامب أن النظام الإيراني 'منقسم' ويشير إلى صراع داخلي بين المتشددين والمعتدلين.

وتستمر الضربات الأمريكية المحتملة في استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المتبقية، بما في ذلك الصواريخ وقاذفاتها ومنشآت الإنتاج. وقد أقر وزير الدفاع هيغسيث بنقل إيران بعضًا من أصولها العسكرية إلى مواقع جديدة خلال فترة وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من تفضيل ترامب لحل دبلوماسي، إلا أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لاستئناف الضربات إذا لزم الأمر. وتواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية واستولت على عدة سفن تحمل نفطًا إيرانيًا.

ويأتي هذا في ظل استمرار ترامب في التعبير عن استيائه من رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار قالت شبكة CNN الأمريكية: إن العالم عادةً ما ينظر إلى منتجي النفط على أنهم بمثابة مصباح سحري يستطيع

Read more »

CNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن قالت شبكة CNN الأمريكية: إنه على الرغم من أن محافظة العلا في السعودية والتي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، تُعد جديدة

Read more »

CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا نقلت CNN عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العلني بعد

Read more »

وزير الخارجية الإيراني ينفي إساءة معاملة السجناء ومذيعة CNN ترد عليهفي مقابلة حصرية، واجهت مذيعة CNN كريستيان أمانبور وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بتقارير CNN عن الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين المحتجزين لدى الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي نفى صحته عبداللهيان.

Read more »

جدل بسبب فيديو معلمة تطلب من طلابها صفع طفل مسلم في الهندأُمرت مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد ظهور مقطع فيديو لمعلمة تطلب من الطلاب صفع زميل مسلم لهم، وفقًا لشبكة CNN News18 المتعاونة مع شبكة CNN، التي أضافت أن الحادث وقع الخميس

Read more »

بلقطات حصرية لـCNN.. كاميرا أمنية ترصد ما فعله أعضاء بداعش مع أسرىتعرض مراسلة CNN، جمانة كرادشه، لقطات جديدة من كاميرات أمنية حصلت عليها CNN حصرياً، والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تحقيقات جنائية مع أعضاء داعش.

Read more »