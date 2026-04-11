خطر التأجيل يهدد تعيين كيفن وورش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي: عقبات سياسية ومالية تعرقل المهمة

تواجه عملية تعيين كيفن وورش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي تعقيدات كبيرة بسبب التأخير في عملية التثبيت، والتساؤلات حول استقلاليته، والخلافات السياسية، مما يهدد خطط الرئيس ترمب لتغيير السياسة النقدية.

يواجه تعيين كيفن وورش ، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، خطر التأجيل، مما يثير تساؤلات حول قدرة دونالد ترامب على السيطرة على السياسة النقدية للولايات المتحدة. مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في 15 مايو (أيار)، يواجه وورش جدولاً زمنياً ضيقاً للغاية، خاصة مع تعقيد عملية التثبيت في مجلس الشيوخ بسبب تداخل الملفات السياسية والقضائية.

وحتى الآن، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ موعداً لجلسة استماع لتثبيت وورش، كما لم يتم استلام وثائق الإفصاح المالي الخاصة به أو إجاباته على استبيان يُطلب عادةً قبل جلسات الاستماع. هذا التأخير يعزز احتمالية عدم تمكن وورش من تولي مهام الرئاسة في الوقت المحدد، مما قد يعيد باول إلى المشهد مرة أخرى، وهو ما لا يصب في مصلحة خطط ترامب لتغيير مسار السياسة النقدية. ويأتي هذا في ظل تحقيقات جارية بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقر الفيدرالي، والتي تثير غضب بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مما يضيف تعقيدات إضافية لعملية التثبيت.\الخلافات السياسية المحيطة بتعيين وورش تتصاعد، حيث يواجه انتقادات من داخل حزبه بسبب التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن تجديد مقر الفيدرالي، مما يهدد عرقلة عملية تثبيته. السيناتور توم تيليس هدد صراحةً بعرقلة التثبيت ما لم يتم إغلاق التحقيق، واصفاً إياه بـ«المسيس». هذه «النيران الصديقة» تعقد مهمة وورش في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، خاصة وأن التحقيق قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تنتهي وزارة العدل منه. على الرغم من أن الرئيس ترامب اختار وورش في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن عملية التثبيت تعثرت. المصدر المطلع على العملية يشير إلى أن فريق وورش يعمل على استكمال بعض الإجراءات العالقة قبل جلسة الاستماع، وأنه سيواصل اجتماعاته مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ. إذا لم يتم تثبيت وورش في الموعد المحدد، فمن المحتمل أن يبقى باول في منصبه، مما يعيق جهود ترامب الهادفة إلى خفض تكاليف الاقتراض وتغيير مسار السياسة النقدية.\إلى جانب العقبات السياسية، يواجه وورش تحديات تتعلق بالإفصاحات المالية، حيث ستكون ثروته الهائلة وعلاقاته الشخصية مادة للتدقيق في مجلس الشيوخ. زوجته جين لاودر ورثت إمبراطورية مستحضرات التجميل «إيستي لاودر»، ولديه علاقات وثيقة مع الملياردير ستانلي دروكنميلر واستثمارات في تقنيات وادي السيليكون، مما قد يثير تساؤلات حول تضارب المصالح. كما أن ارتباطه برونالد لاودر، والد زوجته، المقرب من الرئيس ترمب، وتقديمه مساهمات مالية كبيرة لمنظمة مؤيدة لترمب، يزيد من التدقيق في خلفيته. بالإضافة إلى ذلك، يشغل وورش عضوية مجلس إدارة في شركات كبرى مثل «يو بي إس» و«كوبانغ»، والتي يتوقع أن يستقيل منها في حال توليه منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي. كل هذه العوامل تجعل عملية تثبيت وورش معقدة وتثير العديد من التساؤلات حول مدى استقلاليته وقدرته على إدارة السياسة النقدية للبلاد





