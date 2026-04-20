خطة محراث المال: الاحتلال يوسع نطاق التدمير المنهجي في جنوب لبنان وسط تجاهل تام لاتفاق وقف إطلاق النار

تحقيق يكشف عن استمرار تدمير القرى اللبنانية الحدودية باستخدام مقاولين مدنيين، بهدف منع عودة السكان، في وقت تواصل فيه حصيلة الشهداء في غزة ارتفاعها المأساوي.

كشفت تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية عن استمرار عمليات تدمير منهجي تطال البنية التحتية والمباني المدنية في القرى اللبنانية الحدودية، وذلك في خرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يفترض أن يضع حداً للعمليات العسكرية. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات لا تقتصر على المواقع العسكرية، بل تمتد لتشمل المنازل السكنية، والمدارس، والمؤسسات العامة، في نهج يهدف إلى تغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للمناطق المحاذية للحدود.

وتستخدم القوات المعتدية في هذه المهمات جرافات ومعدات هندسية ثقيلة يتم تشغيلها عبر مقاولين مدنيين يتقاضون أجوراً ومكافآت مالية بناءً على حجم الدمار المحقق، في سياسة يطلق عليها القادة العسكريون مسمى محراث المال، وهو ذات النموذج الذي طُبق سابقاً في قطاع غزة، حيث تم نقل الخبرات التدميرية وتطبيقاتها إلى الساحة اللبنانية بهدف خلق مناطق عازلة محروقة. وتؤكد التصريحات الصادرة عن مسؤولين سياسيين وعسكريين، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الهدف الاستراتيجي من هذه الممارسات هو منع عودة السكان إلى قراهم الحدودية بشكل نهائي، وذلك من خلال مسح المعالم العمرانية وتثبيت واقع أمني جديد يمنع أي تهديدات مفترضة تجاه سكان المستوطنات الشمالية. وتتبع القوات أنظمة تقنية ومحوسبة لرصد وتوثيق حجم الدمار، حيث يتم إحصاء المباني التي تمت تسويتها بالأرض في كل قطاع لضمان تنفيذ المخطط التوسعي. ووفقاً لما نشرته صحيفة هآرتس، فإن الاحتلال يواصل تشييد مواقع عسكرية إضافية في العمق اللبناني، مما يعزز فرضية وجود نية للبقاء لفترة طويلة وتثبيت خط دفاعي استراتيجي يمتد حتى نهر الليطاني، متجاوزاً بذلك كافة الخطوط والضوابط التي نصت عليها التفاهمات الدولية. وفي سياق متصل، لا تزال التبعات الإنسانية لهذه السياسات التدميرية تتفاقم في الساحة الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استمرار سقوط الضحايا بشكل يومي. ففي الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتقى شهيدان جديدان جراء استمرار الغارات وعمليات القصف، مما يرفع الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و553 شهيداً. إن تزامن هذا التصعيد في لبنان مع استمرار الإبادة في غزة يعكس إصرار الاحتلال على اتباع سياسة الأرض المحروقة كأداة ضغط سياسي وأمني، متجاهلاً القوانين الدولية وحقوق المدنيين في العودة إلى ديارهم والحفاظ على ممتلكاتهم. إن هذه التحركات الميدانية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي حول مدى جدية التزاماته بفرض وقف إطلاق النار ومنع توسع رقعة الصراع التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله





الجنوب اللبناني تدمير البنية التحتية يسرائيل كاتس غزة انتهاكات وقف إطلاق النار

