خطة حكومية شاملة لإحياء ماسبيرو واستعادة دوره كقوة ناعمة مصرية

تسعى الحكومة المصرية عبر خطة استراتيجية إلى إنقاذ الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) من خلال تسوية مديونياتها الضخمة وتحديث بنيتها التحتية الرقمية والتقنية لاستعادة تأثيرها الإعلامي.

تبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة ومكثفة في الوقت الراهن لإطلاق خطة إنقاذ شاملة تستهدف إحياء الهيئة الوطنية للإعلام ، المعروفة شعبياً باسم ماسبيرو . تأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة لاستعادة التأثير الإعلامي لهذه المؤسسة العريقة، وإعادتها إلى مكانتها السابقة كقوة ناعمة كبرى تعكس وجه مصر الحضاري والثقافي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد شهد مقر مجلس الوزراء في القاهرة اجتماعاً رفيع المستوى ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، حيث تم تدارس كافة الآليات الممكنة لتطوير الهيئة وتسريع وتيرة تسوية المديونيات المتراكمة التي أثقلت كاهلها على مدار سنوات طويلة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ لضمان عدم تكرار أزمات التراكم المالي في المستقبل.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن حجم التحديات المالية الجسيمة التي تواجه المؤسسة، حيث أشار في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب إلى أن أصل الدين والجزء الأكبر من المديونية قد وصل إلى نحو 42.6 مليار جنيه مصري لصالح بنك الاستثمار، وهو دين ناتج في الأساس عن تمويل أصول وطنية تم تحميلها على ميزانية ماسبيرو. ومن أجل إيجاد حلول جذرية ونهائية، يتم حالياً مناقشة حزمة من الإجراءات تشمل مبادلة بعض الأصول غير المستغلة ودعم الدولة بتوفير أراضٍ إضافية، وذلك لتسوية الديون المتراكمة لصالح الضرائب والتأمينات والمرافق العامة.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على توفير موارد مالية مستدامة تمكن الهيئة من الانطلاق من جديد بعيداً عن الاعتماد الكلي على الدعم المباشر، بينما أشار المسلماني إلى أن خطة التطوير الحالية تشمل خفض النفقات غير الضرورية وجذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مع المؤسسة، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في التواجد عبر منصات التواصل الاجتماعي لمواكبة العصر الرقمي. ورغم هذه الطموحات الحكومية، إلا أن الواقع يكشف عن معاناة إنسانية ومهنية لعدد كبير من العاملين في التلفزيون المصري.

فقد تعالت صرخات المتقاعدين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية رغم مرور سنوات على خروجهم من الخدمة، وهو ما ظهر جلياً في شكاوى بعض الإعلاميين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل الإعلامية بثينة كامل، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بعدم صرف تكاليف العلاج التي تلتزم بها جهة العمل. هذه الأزمات تبرز الفجوة الكبيرة بين الخطط النظرية للتطوير وبين الواقع المعيشي للعاملين الذين يمثلون العمود الفقري للمؤسسة، مما يجعل الاستثمار في العنصر البشري ضرورة قصوى لا تقل أهمية عن الاستثمار في المعدات والتقنيات.

ومن منظور رقابي وتشريعي، يرى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عماد الدين حسين أن هناك رغبة صادقة من الحكومة وقيادات الهيئة لإحداث تغيير إيجابي، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بتحديات هيكلية صعبة. فالمسألة لا تتوقف عند سداد الديون فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة هيكلة المحتوى المقدم لضمان استعادة المشاهد الذي تغيرت عاداته الاستهلاكية للإعلام بسبب التطور الرقمي الهائل.

إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحويل ماسبيرو من مؤسسة تقليدية تعاني من البيروقراطية إلى مؤسسة إعلامية مرنة قادرة على المنافسة في سوق مفتوح يسيطر عليه الإعلام الخاص والمنصات العالمية. وفي سياق متصل، وجه النقاد الفنيون انتقادات لبعض الجوانب في خطة التطوير؛ حيث اعتبر الناقد أحمد سعد الدين أن مجرد تسوية المديونيات دون وجود بيانات محدثة عن حالة الاستوديوهات وميزانيات كافية للبرامج لن يؤدي إلى نتيجة حقيقية، مشيراً إلى أن الوعود بعودة قطاع الإنتاج الدرامي لم تتحقق بشكل ملموس على أرض الواقع حتى الآن.

وفي المقابل، أشاد الناقد محمد عبد الخالق بتحرك رئيس الوزراء لوضع آليات واضحة لسداد الديون، لكنه شدد على أن التطوير الحقيقي يتطلب تحديثاً شاملاً للبنية التحتية، بدءاً من الكاميرات وصولاً إلى تقنيات البث والإنتاج، بالتوازي مع إطلاق دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، لضمان أن تكون العودة لمكانة ماسبيرو التاريخية عودة مبنية على أسس تقنية ومهنية حديثة تليق بتأثير المؤسسة على الرأي العام المصري والعربي





