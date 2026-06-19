خطبتا الجمعة بالحرمين: الافتقار إلى الله واجتناب تعلق القلب بغيره طريق السعادة والنجاة

است闊ت خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بفضل الافتقار إلى الله تعالى وضرورة تجنب تعلق القلب بالدنيا وزينتها، محذرتين من أسر القلب وطول الأمل وإضاعة الوقت، وداعيتين إلى استغلال استقبال العام الهجري الجديد بالتوبة والعمل الصالح ومراجعة النفس.

في خطبتي جمعة الموحدين بالحرمين الشريفين، حث الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام ، المسلمين على تقوى الله عز وجل والافتقار إليه، محذرًا من تعلق القلب بغير الله، و طول الأمل ، و إضاعة الوقت، واتباع الهوى.

وبدأ فضيلته خطبته بتذكير المسلمين بأن أعظم الناس ضلالًا وخسرانًا من تعلق قلبه بغير الله، مستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم". وأوضح أن أسر القلب أعظم من أسر البدن، وأن استعباد القلب أشد من استعباد الجسد. وشدد على أن الافتقار إلى الله من أعظم مقامات العبودية، وأن صدقه يتحقق بتأمل العبد ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته، ثم يرفع ذلك كله إلى الله سبحانه.

مبينًا أن العبد كلما كان لربه أذل ولمولاه أفقر كان إليه أقرب وبه أعز وله أحب، وأن العلم بالله يزيد صاحبه خشية وخوفًا منه، مستشهدًا بكلام الفضيل بن عياض رحمه الله: "أعلم الناس بالله أخوفهم منه". وذكر أن الخوف من الله يدفع إلى الحرص والجد والإقبال على الطاعة، quoting the hadith: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل".

وأكد أن الدعاء والاستعانة والتوكل والمراقبة والتذلل والرغبة والإنابة والخوف والحب ومداومة الذكر والاستغفار و خشية الله في السر والعلن من أعظم ما يرفع العبد إلى مقام الافتقار إلى الله. وبين أن الافتقار إلى الله سبب للغنى والرحمة والفضل والمُدَّة، وأن السعادة الحقيقية والفوز الكبير يتحققان بكمال الذل لله تعالى والافتقار إليه. ونبه إلى أن العوائق التي تحول بين العبد وبين ربه ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية، وأن الشرك يزول بالتوحيد، والبدعة تزول بلزوم السنة، والمعصية تزول بالتوبة النصوح.

واختتم خطبته بالدعوة إلى استقبال العام الهجري الجديد بالتوبة والعمل الصالح، وحث على صيام يوم عاشوراء، مستشهدًا بالأحاديث الواردة في فضله. أما في المسجد النبوي الشريف، فقد ألقى الشيخ الدكتور خالد المهنا خطبة الجمعة، وافتتحها بتوصية المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعته للفوز بالمغفرة والأجر العظيم، مستشهدًا بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}





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