خطبتا عيد الأضحى بالحرمين: دعوة للتقوى والأخوة ونبذ الظلم

في خطبتي عيد الأضحى بالحرمين الشريفين، دعا أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي المسلمين إلى تقوى الله واجتناب الظلم وترسيخ الأخوة الإسلامية، مع التأكيد على فضل يوم النحر وأعمال الحج، والتذكير بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبة عيد الأضحى المبارك في الحرم المكي، بحضور جموع المصلين الذين توافدوا لأداء الصلاة في هذا اليوم العظيم.

في خطبته التي امتازت بالوعظ والإرشاد، دعا فضيلته المسلمين إلى تقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته، مبينًا أن عيد الأضحى ويوم النحر من أعظم أيام الإسلام، لما يشتمل عليه من عبادات عظيمة ومقاصد إيمانية جليلة. وأكد أن الله سبحانه أكمل للأمة الدين وأتم عليها النعمة، مستشهدًا بقوله تعالى: "ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِينٗا".

وأشار الشيخ بندر بليلة إلى أن يوم النحر اجتمعت فيه أمهات أعمال الحج، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة، مما يجعله يومًا عظيم الفضل والمكانة. واستعرض فضيلته قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابتلائه بذبح ابنه إسماعيل، مؤكدًا أن من أعظم دروس عيد الأضحى الاقتداء بإبراهيم في كمال التوحيد والطاعة والتسليم لله. ودعا المسلمين إلى التمسك بمنهج التوحيد والإخلاص في الأقوال والأعمال، مستشهدًا بقوله سبحانه: "وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا".

كما شدد على حرمة الدماء والأموال والأعراض، مستذكرًا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وحث إمام وخطيب المسجد الحرام الحجاج على إتمام مناسكهم على هدي النبي، مبينًا أعمال يوم النحر من رمي الجمرة والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي، مؤكدًا سماحة الشريعة والتيسير. ودعا المسلمين إلى اغتنام أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله وشكره، والتوسعة على الأهل والفقراء، وصلة الأرحام، والعناية بالمستضعفين.

واختتم خطبته بالدعاء للحجاج بقبول حجهم، وللمملكة بدوام الأمن والاستقرار، ولخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالجزاء الخير على جهودهم في خدمة الإسلام. وفي المدينة المنورة، أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في المسجد النبوي الشريف، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والطمأنينة.

عقب الصلاة، ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي خطبة العيد، حامدًا الله ومثنيًا عليه، مهنئًا المسلمين بالعيد، داعيًا بقبول الطاعات ودوام النعم. وأوضح فضيلته أن مشهد توافد الحجاج بأزهى صور البهاء يجسد عظمة الدين الإسلامي ويبرز عقيدة التوحيد الخالص، في واحد من أعظم مشاهد الإسلام وهو الحج الأكبر. وذكر أن الحجاج يصدحون بالتلبية معلنين توحيد الله ونبذ الشرك.

هذا وقد تضمنت خطبتا العيدين دعوات صريحة لترسيخ الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى، واجتناب الظلم والبغي، وأداء الحقوق إلى أهلها. كما شدد الخطان على أهمية الأضحية كشعيرة عظيمة تحقق التقوى والبذل والإحسان. وفي ختام الخطبتين، رفع الخطان أكف الضراعة إلى الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجزي القيادة خير الجزاء على ما تقدمه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عيد الأضحى الحرمين خطبة تقوى أخوة إسلامية

United States Latest News, United States Headlines