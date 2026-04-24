خطبتا الحرمين تشددان على الالتزام بتعليمات الحج وأهمية السعي الصالح

خطبتا الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تؤكدان على أهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة للحج، وتعظيم حرمة المكان، والتحلي بالإخلاص في العمل والسعي إلى الخير.

خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين شددتا على أهمية الالتزام ب التعليمات المنظمة للحج، مؤكدتين أن ذلك يحقق المقاصد الشرعية في حفظ الأرواح وتنظيم الحشود. الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام ، افتتح خطبته بتوصية المسلمين بتقوى الله واغتنام مواسم الخير، مؤكدًا أن الحج من أعظم شعائر الإسلام التي تتجلى فيها معاني الهداية والبركة في رحاب البيت الحرام.

وأوضح أن مكة المكرمة حباها الله بمكانة فريدة، فهي مهبط الوحي ومبعث الأنبياء ومهوى أفئدة المسلمين، وفيها أول بيت وضع للعبادة. كما أكد على الأمن والطمأنينة اللذين اختصهما الله للبيت الحرام، مشيرًا إلى حرمته العظيمة وعقوبة من يعتدي عليه. وشدد على ضرورة تعظيم حرمة المكان واجتناب كل ما ينافي مقاصد الشريعة، وحث على الوعي بالحملات المضللة والدعوات إلى الفتنة، وتعزيز مكانة الحرمين الشريفين في قلوب المسلمين.

كما نبّه إلى أهمية شكر الله على نعمة الوصول إلى البقاع المقدسة، والتحلي بحسن الخلق، والتعاون، ومساعدة الضعفاء، والالتزام بالسكينة والرفق. وفي المسجد النبوي الشريف، ألقى الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي خطبة الجمعة، مؤكدًا على أهمية تقوى الله وطاعة المولى الكريم للفوز بالمغفرة والأجر العظيم. وأشار إلى أن السعي في الحياة متنوع، ولكن ما يحدد قيمته هو المقصد منه، فالعمل قد يتشابه ولكن الوجهة التي يتجه إليها القلب هي التي تصنع الفارق.

وأوضح أن السعي في الإسلام يشمل جميع جوانب الحياة، وأن العمل الدنيوي بنية صالحة يتحول إلى عبادة، مؤكدًا على أهمية الإخلاص في العمل والنية الصالحة. وحث على الاستباق إلى الخيرات وجعل الحياة ميدانًا للعمل الصالح، مؤكدًا أن من أراد الآخرة يجب أن يصدق القلب ويقوم الوجهة ويسعى لها سعيًا منضبطًا على هدي الشرع





الحج المسجد الحرام المسجد النبوي خطبة الجمعة التعليمات التقوى السعي الإخلاص

