Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

خطبة عرفة: الحج تجسيد للتآلف الإسلامي وتأكيد على قيمة التوحيد واليقين

دين News

خطبة عرفة: الحج تجسيد للتآلف الإسلامي وتأكيد على قيمة التوحيد واليقين
الحجالتآلف الإسلاميالتوحيد
📆5/26/2026 12:17 PM
📰OKAZ_online
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 53%

في خطبة عرفة التي ألقاها الشيخ علي الحذيفي بمسجد النور، شدد على أن الحج يجسد الروح الأخوية والتعاون بين المسلمين، ودعا إلى التزام التوحيد، الصبر، والشكر على النعم، مستدلًا بآيات من القرآن الكريم وأقوال كبار العلماء الحاضرين.

أكد الإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي أن الحج ليس مجرد عبادة فردية، بل هو مناسبة تعبّر عن تعارف وتآلف وتعاون وتكافل بين المسلمين من مختلف الألوان واللغات والبلدان.

في خطبة عرفة التي ألقاها الحذيفي اليوم بمسجد النور، تزامن حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. استهل الحذيفي بالتمجيد: الحمد لله الملك القدوس، ثم دعا الحضور إلى تقوى الله والالتزام بطاعة الله في استعدادهم ليوم القيامة، مستشهداً بآيات من سورة الحج تجسّد عظمة الساعة وإنذارها، وشدد على أن التوحيد هو أعظم استعداد للآخرة، وأن الإيمان لا يكتمل إلا بترك الشرك والادعاءات الباطلة.

واختتم كلمته بتذكير الحجاج بأهمية الصبر والإنفاق وشكر النعم، مؤكداً أن حماية الله لمنتصريه لا حدود لها

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OKAZ_online /  🏆 17. in SA

الحج التآلف الإسلامي التوحيد خطبة عرفة الواجب الديني

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 15:17:10