خطبتا الجمعة بالحرمين: الإيمان بالقضاء والقدر يمنح الطمأنينة.. والطاعة سبيل السعادة الحقيقية

تناولت خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين، المسجد الحرام و المسجد النبوي ، موضوعين جوهريين يتعلقان بسلامة النفس و طمأنينة القلب ، وهما الإيمان ب القضاء والقدر ، والعيش الهانئ للطائعين.

ففي المسجد الحرام، أكد فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وبوابة لتحقيق رضا الرحمن ودخول الجنان والنجاة من النيران. وأوضح فضيلته أن الله تعالى هو المدبر المطلق لكل شيء، فما يشاء يكن وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد المؤمن يسلم لحكمة الله المطلقة ويوقن بكمال تقديره ونفاذ مشيئته.

وبيّن الدوسري أن للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب أساسية: العلم الشامل لله بكل شيء، والكتابة الشاملة لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، والإرادة والمشيئة النافذة، والخلق للخلق.

ومن ثمار هذا الإيمان العظيمة، شدد فضيلته على راحة النفس وطمأنينة القلب، وعدم الحزن على ما فات، والانقياد لأمر الله، والقناعة بأقداره، وتطهير القلب من الحسد والغل. وحثّ المؤمنين على الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والاستغفار عند الذنب، لنيل السعادة والنجاة في الدارين.

أما في المسجد النبوي، فقد خطب فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، مؤكداً أن السعي نحو راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر لا يتحقق إلا بطاعة الله تعالى، وأن أطيب العيش هو عيش الطائعين المستأنسين بالقرب من الله، بينما أمرّ العيش هو عيش العاصين.

وشدد آل الشيخ على أن نعيم القلب هو الأساس، وأن لذة القرب من الله لا يعادلها شيء، وأن التعلق بالله، وذكره، والعمل بكتابه وسنة نبيه هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة الحقيقية، وأن الإعراض عن ذلك يجلب الغم والهم والشقاء.

وأشار إلى أن العين لا تقر، والقلب لا يهدأ، إلا بكمال الذل والخضوع والمحبة والاستسلام لشرع الله.

وفي الختام، حثّ إمام المسجد النبوي على الصلاة، كونها صلة بالله ومعرفة ومحبة، تؤدي إلى راحة القلب من متاعب الدنيا، وتحقيق اللذة العظيمة التي لا يوازيها شيء.

وقد تناولت الخطبتان معنى أن السعادة الحقيقية ليست في متع الدنيا الزائلة، بل في الارتباط بالله والتزام أمره، وأن الراحة النفسية والقلبية هي أسمى الغايات التي يسعى إليها الإنسان. لقد ركزت خطبتا الجمعة لهذا الأسبوع على قيم إيمانية جوهرية تسهم في بناء مجتمع مستقر نفسياً واجتماعياً.

في المسجد الحرام، سلط فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري الضوء على عمق الإيمان بالقضاء والقدر، مشيراً إلى أنه ليس مجرد اعتقاد جامد، بل هو منهج حياة يكفل لصاحبه السكينة والطمأنينة. فالعبد المؤمن حين يوقن بأن كل ما يحدث إنما هو بقدر الله وحكمته، يرفع عن نفسه عبء القلق والتوتر، ويقبل على حياته بعزيمة وثبات. وقد فصل فضيلته مراتب هذا الإيمان، بدءاً من علم الله المحيط بكل شيء، مروراً بالكتابة الشاملة لكل ما سيقع، ثم المشيئة والإرادة النافذة، وصولاً إلى الخلق المتقن لكل ما سوى الله. هذه المراتب ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي أصول راسخة ترسخ في قلب المؤمن في مواجهة تقلبات الحياة. فالعبد المؤمن لا يجزع لفقد محبوب، ولا يأس عند نزول مكروه، لأنه يعلم أن كل ذلك يجري وفق علم الله وحكمته. كما أن الإيمان بالقضاء والقدر يحث على العمل بالأسباب المشروعة، فهو لا يدعو إلى التواكل، بل إلى الأخذ بالأسباب مع التسليم المطلق لنتائجها. ومن الآثار الحميدة لهذا الإيمان، تطهير القلب من أمراض كالحسد والغل، التي تسبب الاغتراب عن الله وتولد الاعتراض على تقديره. في جوهر الأمر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو مفتاح السلام الداخلي، وهو ما يجعل المسلم قوياً في مواجهة الشدائد، شاكراً في أوقات الرخاء، ومستغفراً عند الخطأ، لينعم بالسعادة والنجاة في الدارين.

وفي المسجد النبوي الشريف، رسم فضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ صورة جلية لمعنى السعادة الحقيقية، مؤكداً أن أطيب العيش هو عيش الطائعين المستأنسين بالقرب من الله. فقد أشار فضيلته إلى أن سعى النفوس نحو راحة البال وطمأنينة القلب ينتهي حتماً باللجوء إلى الله والالتزام بأوامره. فالإنسان، مهما بلغ من الدنيا، لا يجد السعادة الكاملة إلا في صلته بخالقه. وأوضح أن نعيم القلب هو أساس كل نعيم، وأن لذة القرب من الله تفوق كل متع الدنيا شهواتها. استشهد فضيلته بأقوال الصالحين الذين وصفوا نعيم الدنيا في قربهم من الله بأنه جنة لا يدرك نعيم الآخرة إلا من عرفها. وهذا يعكس حقيقة أن الطمأنينة والانشراح لا تتحقق إلا حينما تتصل القلوب بربها، وتخلص العبودية له، وتنقياد لطاعته ظاهراً وباطناً. إن الإعراض عن شرع الله، مهما بدا ظاهرياً سعيداً، هو في الحقيقة سبيل للشقاء والذل والهوان، حيث يعيش صاحبه في غم دائم وهم ملازم، لأن متع الدنيا مؤقتة وزائلة، وأمنها لا يستقر. أما العيش في ظل طاعة الله، فهو جنة الدنيا ونعيمها العالي، الذي يملأ القلب سروراً وبهجة، وينير الروح. وتبرز الصلاة كأحد أهم مظاهر هذه الصلة، فهي تجمع بين معرفة الله ومحبته، مما يؤدي إلى راحة القلب من متاعب الدنيا، وتحقيق لذة روحية لا توازيها لذة. إنها منهج التقرب والتعبد لله الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وقرة العيون ولذة الأرواح.





