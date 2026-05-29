خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين: دروس وعبر من الحج

أوصى خطيبا المسجد الحرام والنبوي بتقوى الله، وتحدثا عن دروس الحج في التوحيد والإخلاص، وحثا على اغتنام الأيام المباركة.

ألقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبة الجمعة بعنوان "دروس الحج "، حث فيها المسلمين على تقوى الله وشكره على نعمه، مبينًا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي إلا بانقضاء الأجل.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾. وأوضح أن حجاج بيت الله الحرام شارفوا على إنهاء مناسكهم، وسيعودون إلى أوطانهم بعد أن نهلوا من العبر والدروس في المشاهد العظيمة. ودعا إلى اغتنام ما تبقى من الأيام المباركة بالإكثار من الذكر والتهليل والتكبير والدعاء. وأكد أن الحج مدرسة إيمانية وتربوية يتعلم فيها المسلم القيم السامية كالمحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى.

ومن أعظم الدروس التي يستفيدها المسلم من هذه الشعيرة تحقيق التوحيد لله تعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك وأهله. وأشار إلى أن شعيرة التلبية تجسد معاني التوحيد والانقياد لله، حيث يردد الحاج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، كما يلهج يوم عرفة بقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

وحذر من مظاهر التعلق بغير الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغيره، مؤكدًا أن النفع والضر بيد الله وحده، مستشهدًا بقوله سبحانه: ﴿قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله﴾. وبيّن أن من علامات قبول الحج المبرور أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أزكى، داعيًا إلى شكر الله على نعمة الحج واستثمار آثارها الإيمانية.

وتطرق إلى أعمال الحج المتبقية كرمي الجمار في أيام التشريق، مبينًا أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، مستشهدًا بالآية الكريمة. وأكد أن طواف الوداع واجب على من أراد مغادرة مكة بعد الفراغ من المناسك، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

وفي المدينة المنورة، أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن. وأوضح أن الله شرع عبادات متنوعة منها ما يكون في القلب ومنها ما يظهر على الجوارح، وكلها تدور حول تحقيق معاني الإسلام والإيمان وترسيخ العبودية لله.

وأشار إلى أن شعيرة الحج تعد من أعظم العبادات البدنية وأدقها أحكامًا، لأنها تحمل معاني الطاعة والامتثال، وتجسد عظمة الإسلام في توحيد المسلمين واجتماعهم على كلمة واحدة، يقصدون ربًا واحدًا ويتبعون نبيًا واحدًا ويقرؤون كتابًا واحدًا، في مشهد إيماني تتلاشى فيه الفوارق الدنيوية ولا يكون التفاضل إلا بالتقوى. وبيّن أن في الحج تتجلى آيات تدل على صدق رسل الله، مستشهدًا بدعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾، حيث استجاب الله دعاءه فأصبح المسلمون يفدون إلى البيت الحرام والمشاعر المقدسة من شتى بقاع الأرض رغم مشقة السفر وبعد المسافات.

وأشار إلى أن الحجاج يجسدون معاني الإخلاص والتجرد لله بترك مظاهر الدنيا وارتداء الإحرام، وأداء المناسك بخشوع وامتثال، معلنين افتقارهم إلى الله وخضوعهم له في الوقوف بعرفة وسائر المناسك. وأكد أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله رغم تعاقب الأزمنة وتقلب الأحوال، مبينًا أن المسلمين لا يزالون يؤدون مناسكهم كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبسون ما لبسه ويطوفون ويرمون كما فعل.

وتناول فضيلته ما تحمله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من معاني الصبر والوفاء في تبليغ الرسالة، وما لقيه من الأذى في سبيل الدعوة، وما قدمه الصحابة من هجرة وتضحيات لنشر الإسلام. ودعا إلى الوفاء لرسول الله بمحبة سنته واتباع هديه والاقتداء بأثره، ومحبة أصحابه وتقدير مكانتهم والدفاع عنهم.

واختتم بالدعاء إلى شكر الله على ما يسره من الطاعات، مشيرًا إلى أن من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق العبد إلى طاعة بعدها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وولاة أمرها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان





