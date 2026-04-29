خسائر لبنان اليومية من الحرب تصل إلى 160 مليون دولار يوميا

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير أن خسائر البلاد المباشرة وغير المباشرة من الحرب تقدر بما بين 150 و160 مليون دولار يوميا، في تصريح جاء بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون. وقال شقير إن هذه الخسائر تشمل الأضرار المادية والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية غير المباشرة مثل انقطاع الأعمال التجارية والسياحة. وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 16 أبريل الجاري عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن بين حكومتي البلدين. وأشار ترامب إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى إتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن شقير أوضح أن هذه الخسائر تشمل الأضرار المادية والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية غير المباشرة مثل انقطاع الأعمال التجارية والسياحة. وقال شقير إن هذه الخسائر تعكس مدى تأثير الصراع المستمر على الاقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني بالفعل من أزمات مالية واجتماعية قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 16 أبريل الجاري عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن بين حكومتي البلدين. وأشار ترامب إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى إتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين. وفي 23 أبريل، تم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع إضافية، بعد استضافة سفيري لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض.

ورغم ذلك، فإن حزب الله اللبناني، الذي يرفض المحادثات المباشرة مع إسرائيل، أعلن التزامه بوقف إطلاق النار بشرط أن يكون شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي لبنان. ومن جانب آخر، فإن وقف إطلاق النار، رغم خفضه من حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، لم يمنع تبادل الهجمات بين الطرفين من حين لآخر.

وكان حزب الله قد بدأ هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان. وأكدت إسرائيل أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد حزب الله، مما أدى إلى تصاعد المواجهات في جنوب لبنان، مع غارات إسرائيلية وتوعد بمعاملة لبنان كغزة، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية، وسط سقوط ضحايا مدنيين وقتلى في صفوف الجانبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، حيث أن الحرب المستمرة تفاقم من الوضع الصعب الذي كان يعاني منه البلاد بالفعل. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخسائر اليومية التي تتكبدها لبنان بسبب الحرب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، خاصة مع انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات البطالة.

وفي الوقت نفسه، فإن التوتر الأمني المستمر يهدد باستقرار المنطقة، حيث أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، خاصة في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف المتكرر. وقد دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على تحقيق حل سياسي دائم للصراع. ومن جانبها، أكدت الحكومة اللبنانية أنها تعمل على حماية مواطنيها وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، بينما تستمر في البحث عن حلول سياسية للوضع الراهن.

وفي هذا الإطار، فإن المجتمع الدولي يتابع التطورات في لبنان باهتمام بالغ، حيث أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة، خاصة مع وجود توترات سياسية واقتصادية أخرى في المنطقة. وقد دعت العديد من المنظمات الدولية إلى ضرورة تقديم الدعم الإنساني للبنان، خاصة في المناطق التي تتعرض للقصف المتكرر، حيث أن الوضع الإنساني في هذه المناطق أصبح متدهوراً بشكل خطير.

وفي الوقت نفسه، فإن المجتمع اللبناني يتطلع إلى حل سياسي للصراع، حيث أن الحرب المستمرة تفاقم من معاناة الشعب اللبناني، الذي كان يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية قبل اندلاع الحرب. وقد أشار خبراء سياسيون إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، حيث أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، خاصة في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف المتكرر.

RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله وقف إطلاق النار الاقتصاد اللبناني

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »